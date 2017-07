Filmové premiéry: nežný neonacista proti brutálním opicím a citům Nicole Kidmanové

Milovník po přechodu

Maximo (Eugenio Derbez) je nevyléčitelný playboy a milovník. Problém je, že už na to dávno nemá svůj věk, což si ovšem stárnoucí seladon odmítá přiznat. Maximo se snaží žít z toho, že si nabrnkne bohaté paničky. Jenže žádná zlatá žíla není věčná. Jeho milenka si najde mladšího a Maximovi tak nezbývá nic jiného, než začít žít normální život. Donchuán ale brzy zjistí, že tudy cesta nevede a že musí oprášit triky, které se naučil v mládí? Budou mu ale zařízlé žluté plavky stačit? Ve filmu si zahrála i španělská kráska Salma Hayeková a Raquel Welchová, sexuální symbol šedesátých let.



Dvojitý milenec

Chloé již dlouhou dobu trpí depresemi.Pomoc vyhledá u psychologa Paula, do kterého se bezhlavě zamiluje. Když si ale najdou společné bydlení, začne Chloé více pronikat do minulosti svého milence. Zjistí, že Paul má jednovaječné dvojče, ke kterému se ale vůbec nehlásí. Dívce je jasné, že se za tím skrývá nějaké temné tajemství, které se jí vůbec nebude líbit... Snímek je filmařskou poctou snímkům jako Rosemary má děťátko, Příliš dokonalá podoba nebo Základní instinkt.

Pěkně blbě

Komedie, která zahajovala filmový festival v Karlových Varech, právě míří do kin. Kumail je tak trochu podivín - zná všechny díl Akt X téměř nazpaměť a živí se jako řidič Uberu nebo jako stand-up komik. Při jednom komickém výstupu se ale zakouká do přítomné Emily. Dají se dohromady a vypadá to na lásku jako trám. Emily však zachvátí neznámá nemoc, kvůli které dívka upadá do kómatu. Kumail se nevzdává a sbližuje se s jejími rodiči. To vytváří řadu komických situací. Romantická komedie režiséra Judda Apatowa si získává srdce diváků po celém světě.

Válka o planetu opic

Snímek přímo navazuje na předloňský hit Úsvit planety opic. Šimpanz Caesar (Andy Serkis) se sice stal vůdcem opičího společenství, ale situace je žalostná. Opice jsou roztroušené a pod neustálými útoky lidí, které vede plukovník McCullough (Woody Harrelson). Caesar si bere každou opičí smrt bere osobně a je mu jasné, že pokud opice mají přežít, musí donutit McCullougha k závěrečnému otevřenému střetu. K boji člověka a opice.

Oklamaný



Režisérka Sofia Coopolová se vrací ve vrcholné formě! amerika se otřásá občanskou válkou. Studentům a vyučujícím v dívčí škole se daří izolovat od vší válečné vřavy. To ale jen do doby, než na dveře instituce zaklepe zraněný nepřátelský důstojník John (Collin McFarrel). Personál se ho v dobré víře a křesťanském milosrdenství ujme, než bude schopen se postavit na vlastní oči. John je ale okouzlující a šarmantní a podmaní si si studentky v čele s Alicií (Elle Fanningová), staromilskou učitelku Edwardu (Kirsten Duntsová) i samotnou ředitelku školy (Nicole Kidmanová). Všechny se do něj zamilují a

John se tak ocitá ve válce ještě strašnější, než té, která je tam venku.



Svět podle Daliborka



Dalibor K. je něžný neonacista. Štáb dokumentaristy Víta Klusáka ho dva roky sledoval a vytvořil tak unikátní sondu do dušičky českého extremisty. Sžíravě absurdní a ledově mrazivá tragikomedie přibližuje radikální světonázor „obyčejných slušných lidí“. A když už se zdá, že ve své palčivosti nemůže jít dále, vyvrcholí zcela nekompromisním způsobem. Snímek sbírá i velmi kladné zahraniční recenze.

Axolotl Overkill

Berlín je město večírků. Své o tom ví i šestnáctiletá Mifi, která se veze v kolotoči drog, alkoholu a sexu. Nemusí dospělé a oni na oplátku nesnesou jí. Mifi si myslí, že je na vše na světě sama. Ona se však přirovnává k axolotlovi, malému obratlovci, který je schopen přežít snad úplně všechno. Film natočila „zlobivá holka“ německé kultury Helene Hegemann v pouhých čtyřiadvaceti letech podle vlastního knižního bestselleru.