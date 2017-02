Filmové premiéry: nový díl kultovního hororu i Natalie Portmanova jako první dáma

Jackie

Jaqueline Kennedyové bylo pouhých 32 let, když se stala první dámou Spojených států. Podle svých slov nikdy nechtěla být slavnou a na prvním místě se vždy cítila jako matka a manželka, než jako žena prezidenta. 22. listopadu 1963 se po osudném atentátu změní běh světa. Uprostřed toho je chycena Jackie, která je lidmi obdivována a milována, ale sama neví, jak dál. Jackie musí znovu najít rovnováhu a být oporou pro své děti a pro celý národ. Snímek je fascinující výpravou do politického zákulisí ameriky šedesátých let a zároveň hereckým koncertem Natalie Portmanové v titulní roli, která za svůj výkon byla nominována na Oscara.



Kruhy

Když se podíváte na prokletou videokazetu, tak do týdne zemřete. Alespoň to tak platilo před třinácti lety. V digitální době jsou kazety dlouho překonaným médiem a to dívka Samara moc dobře ví. Přece jen, šířit video po internetu je daleko snazší... Mladík Holt ho údajně viděl a jeho přítelkyně Julia má oprávněný strach, když se s ním začne dít něco divného. Julia neodolá a na video se také podívá. Dívka ale nehodlá na smrt čekat bezmocně doma. Zjistí, že video je nejspíš zašifrovaný vzkaz a jeho rozšifrování by mohlo noční můru ukončit. Boj o přežití je po vzoru předchozích dílů správně nervy drásající a na diváka čeká mnoho zvratů a překvapivých vyústění.



Místo u moře

Lee Chandler (Casey Jones) se dozvídá o smrti svého staršího bratra. Ten ho před smrtí určil jako opatrovníka svého šestnáctiletého syna. Lee se tak vydává do městečka Manchester-by-the-sea, aby se staral o pubertálního Patricka (Lucas Hedges). Pro Leeho je celé přestěhování útěk před minulostí, komunitou a nevydařeným manželstvím. Jeho bratr byl zároveň jediným, kdo držel celou rodinu pohromadě. Lee s Patrickem se s jeho smrtí musí vyrovnat a najít k sobě cestu. Film byl nominován na šest Oscarů, včetně nejlepšího filmu a herce v hlavní roli.





Richard Müller: Nepoznaný

Zpěvák Richard Müller se už na české a slovenské hudební scéně pohybuje přes dvacet pět let. Zažil pády i vzestupy, hudební úspěchy i propadáky. Bojoval s drogami a ještě tvrději s maniodepresemi. Jeho osud je neskutečně zajímavý a jeho stopa v showbyznysu nesmazatelná. To vše ukazuje intimní pohled do zpěvákova života od režiséra Mira Rema. Snímek dělá čest portrétním dokumentům světové třídy.

Já, Daniel Blake

Daniel (Dave Johns) je padesátník, kterého poskytne těžký infarkt. Při žádání o sociální podporu a případné nové zaměstnání se musí prokousat neskutečným byrokratickým molochem. Při jedné z úřadových anabází Daniel potkává Kate (Hayley Squires), svobodnou matku dvou dětí, která je nucena bydlet na bezdomovecké ubytovně daleko od přátel. Oba se spřátelí a začnou bojovat proti systému, který lidem spíše škodí, než pomáhá, a zároveň se snaží neztratit to nejdůležitější - lidskou důstojnost a sebe sama. Sociální drama režiséra KenaLoache vyhrálo Zlatou palmu na festivalu v Cannes za nejlepší film. Na sociálních sítích má snímek velikou odezvu, protože všichni se můžeme ztotožnit s Danielem, když jsme občas nuceni bojovat s větrnými mlýny.