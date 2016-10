Filmové premiéry: překvapení jménem Toni Erdmann, akční Tom Cruise, Ostravak i animovaní Lichožrouti

Toni Erdmann

Německý kandidát na Oscara trpí sice neúměrnou stopáží (163 minut), jinak ale snímek režisérky Maren Ade nabízí opravdu originální, nečekanou, bizarními prvky prošpikovanou tragikomedii, která si zaslouží diváckou pozornost.

Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fiasku první návštěvy v Bukurešti mění Winfried strategii – čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego. A tak se rodí životní kouč–německý ambasador Toni Erdmann, tragikomická figura s absurdní parukou a umělými zuby, která se workoholičce Ines začne plést do života v těch nejméně vhodných momentech.

Jack Reacher: Nevracej se

Tom Cruise v hlavní roli thrilleru režisér Edwarda Zwicka, který si jako předlohu vybral knihu britského autora Lee Childa.



Reacher je bývalý major vojenské policie, který má rád zločiny s „armádní příchutí“ a má nejraději ty, které na první pohled nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky Susan Turnerové (Cobie Smulders) ze špionáže. Krásku s dosud neposkvrněnou pověstí, kolem které začali náhle v podezřelém tempu umírat lidé, chtěl původně pozvat na večeři. Teď ji musí vytáhnout z basy, aby pomohl dokázat její nevinu. Někomu se to samozřejmě nelíbí a ten Někdo bude chtít Reachera pořádně klepnout přes prsty. Neváhá k tomu přitom využít i ty nejodpornější prostředky, jako je likvidace Reacherovy dcery, o jejíž existenci on sám dosud neměl tušení...

Devátý život Louise Draxe

Britský herec Jamie Dornan, u nás známý především jako hrdina válečného dramatu Anthropoid, si zahrál hlavní roli v koprodukčním thrilleru Devátý život Louise Draxe.

Když devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád, psycholog Allan Pascal se snaží odkrýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň čelí zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho život. Čím dál víc je vtahován do spleti záhad na hranici reality a fantazie. ..

Krásné dny v Aranjuez

Nejnovější film kultovního režiséra Wima Wenderse (Nebe nad Berlínem, Paříž Texas) je tentokrát adaptací divadelní hry dramatika Petera Handkeho. Odehrává se v jednom prostředí, kterým je zahrada domu na okraji Paříže, kde jednoho krásného letního dne sejdou muž a žena. A začnou hovořit. O lásce, sexuálních zkušenostech, o dětství a vzpomínkách, o podstatě léta, o rozdílech mezi mužem a ženou, mezi ženskou perspektivou a mužským vnímáním. .. V domě přiléhajícím k terase sedí spisovatel představující si tento dialog a píše. Ale možná je to i naopak.

Lichožrouti

Známou knihu Pavla Šruta se rozhodla do filmové podoby převést zkušená animátorka Galina Miklínová. Na plátně tak ožívají Lichožrouti - malí tvorové, kteří žijí s lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna... Právě ponožkami se totiž Lichožrouti živí. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného Profesora spojuje ve filmu příběh hlavního hrdiny, malého Lichožrouta Hihlíka, na kterého čekají velká dobrodružství...

Ve filmu uslyšíte Ondřeje Trojane, Kryštofa Hádka, Matěje Rupperta, Josefa Somra, Jolku Krásnou, Marka Taclíka,Tatianu Vilhelmovou a další.

Ostravak Ostravski

Druhou českou premiérou týdne je film natočený podle úspěšného blogu a knižní série autora, který rád zůstává v utajení. Hrdinou filmu je Jarek Ostravski - horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Je povýšen, začnou se o něj zajímat média, a také se znásobí jeho kredit u žen...

Film natočil jako svůj celovečerní debut scenárista a televizní režisér David Kočír, scénář napsal Vladislav Kučík. Hlavní roli ztvárnil Igor Chmela, dále hrají Dušan Sitek, Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk, Jan Vondráček a další.

Chocolat

Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Narodil se jako kubánský otrok žijící v nuzném slumu na předměstí Havany a ještě jako kluk byl prodán do Evropy. Svému pánovi utekl, dostal se náhodou k cirkusu a jeho cesta nakonec vedla až do slavného pařížského Nového cirkusu, kde se už pod uměleckým jménem Chocolat spojil s britským klaunem Georgem Foottitem.

Burleskní duo se stalo miláčky Paříže, ale jejich partnerství bylo jen relativní. Během vystoupení byly role obou klaunů podřízené dobovým stereotypům Francie jako koloniální velmoci a společenského přijímání černochů jako podřadné rasy. Foottit tak vystupoval jako dominantní bílý klaun, kterému byly vyhrazeny pointy gagů, zatímco Chocolat submisivně naplňoval všechny předsudky o černošské rase – dětinský hlupák poučovaný svým pánem. V hlavní roli se představuje Omar Sy, známý z filmů Nedotknutelní neboSamba.

Takový je život

Osmou novinkou je obnovená premiéra filmu Carla Junghanse z roku 1929, kterou do kin uvádí Národní filmový archiv. Snímek zachycuje tragický příběh stárnoucí pradleny, z jejíž dřiny žije prostopášný manžel – násilník a alkoholik. Psychologické drama se sociálními motivy, jež námětově čerpá ze Zolova románu Zabiják, reprezentuje rozvinutým filmovým jazykem s progresivními montážními postupy a důrazem na symbolickou funkci detailu vrcholnou éru němé kinematografie.