Filmové premiéry: Roden jako Masaryk, animovaný muzikál a Polívkův návrat

Masaryk

Režisér Julius Ševčík natočil biografický film o zásadní postavě novodobých českých dějin Janu Masarykovi. „Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa,“ uvádějí tvůrci v oficiálních materiálech. Na scénáři pracoval Ševčík spolu s Petrem Kolečkem a Alexem Koenigsmarkem, ve filmu dále hrají Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová nebo Jiří Vyorálek.

Zpívej

Animovaný muzikál, v němž zazní desítky aktuálních hudebních hitů, se točí kolem koalího chlapíka Bustera, jenž chce zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. V českém znění účinkují Libor Bouček, Ewa Farna, Jan Maxián, Michal Holán, Sandra Pogodová a další.

Collateral Beauty: Druhá šance

Režisér David Frankel (Sex ve městě, Bratrstvo neohrožených, Ďábel nosí Pradu, Marley a já) přichází tentokrát s dramatem, opět hvězdně obsazeným. V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem. Dále hrají Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren nebo Edward Norton.

Špinavej kšeft

Hrdinou francouzská komedie režiséra Pascala Chaumeila je Jacques (Romain Duris), který po uzavření továrny nemůže ve svém malém městečku najít práci. Poté, co ho opustí i jeho přítelkyně, je opravdu zoufalý. Místní „mafián“ Gardot (Michel Blanc) mu nabídne, že mu odpustí všechny jeho nahromaděné dluhy a bohatě mu zaplatí, když zabije jeho ženu. Jacques nejprve odmítá, ale pod tíhou svých problémů nakonec jeho nabídku přijímá. Uzavřenou dohodu dodrží a nadšený Gardot mu začne dohazovat I další podobné nabídky. Mezitím se Jacque zamiluje do policistky Anity (Alice Belaïdi). Ani tohle mu však nezabrání, aby ve své práci pokračoval...

Manžel na hodinu

Pokračování komedie Hodinový manžel natočil pod názvem manžel na hodinu režisér Tomáš Svoboda (známý jako autor divadelní hry Srnky či politického kabaretu Blonďatá bestie). V hlavní roli opět Bolek Polívka jako Milan.

Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Kromě jedné „drobnosti“ – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před lety zapomněl rozvést. Kromě Milanových lapálií je tu ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to je sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu aquabely, se kterými chce natrénovat vystoupení. Honza z Kryštofova plánu zpočátku příliš nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany kamaráda (a možnosti být v přítomnosti krásných aquabel) se všichni pustí do přípravy vystoupení s názvem „Hodinový manžel“...