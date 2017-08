Filmové premiéry: rytíř Roden nahání jediného syna, film se inspiroval Vrchlickým

Ve čtvrtek má v Česku premiéru hned čtveřice snímků. Mezi nimi také na filmovém festivalu v Karlových varech vřele přijatý film Křižáček, dále španělská komedie o filmařích zasazená do období Francovy vlády, americký akční thriller o agentce v Berlíně během studené války a argentinsko-španělská komedie o úspěšném spisovateli.

Křižáček

Malý chlapec ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením. Křižáček je „historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného středověku a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Dvojí putování ovšem nechce být lineárním dobrodružným vyprávěním, nýbrž se snaží pojmenovat univerzální a nadčasové problémy dospívání, vztahu k autoritám, úbytku životních sil i schopnosti přiznat si vlastní selhání.

Španělská královna

Po druhé světové válce se do fašistického Španělska začínají sjíždět filmaři. I přes vládu pevné ruky generála Francisca Franca tu nacházejí zázemí a skvělé lokace, ve kterých mohou natočit velkolepý film o královně Isabele I. Právě Franco je do projektu velice zainteresovaný a je připraven do něj vložit nemalé peníze. Neví však, že režisér nikdy nenatočil pořádný film, scenárista nikdy nenapsal kvalitní scénář a producent nikdy nevyprodukoval nic dobrého. Jedinou skutečnou hvězdou tak je Macarena Granada (Penélope Cruz), která několik let strávila v Hollywoodu.



Atomic Blonde: Bez lítosti

Agentka MI6 Lorraine Broughtonová je smyslná, divoká a schopná čehokoliv. Je vyslána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy. Neváhá použít střelné i ženské zbraně, aby přežila i na nejnebezpečnejších misích. Ta poslední se odehrává v Berlíně.



Vážený občan

Spisovatel Daniel Mantovani právě získal Nobelovu cenu za literaturu. Místo oslav se ale zhrzený umělec uzavře. Už není tím provokativním intelektuálem. Odmítá pozvání na prestižní akce, rozhovory i setkání. Cosi se v něm zlomí ve chvíli, kdy mezi přívalem oficiálních listů nalezne nenápadné psaní z rodného argentinského zapadákova. Má mu být přidělen čestný titul váženého občana. Daniel Mantovani se rozhodne vrátit ke kořenům, vzpomínkám, dávným láskám a starým přátelstvím. Pomalu ale přichází na to, že nikdo neumí tak milovat a nenávidět jako lidé, kteří vás znají od dětství