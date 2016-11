Filmové premiéry: sci-fi Příchozí, drama o Snowdenovi, nový Mel Gibson i autistický vítěz Jihlavy

Příchozí (Arrival)

Po úspěšných akčních krimi Zmizení a Sicario: Nájemný vrah se kanadský režisér Denis Villeneuv rozhodl adaptovat do filmové podoby povídkou Stories of Your Life spisovatele Teda Chianga. Film rozvíjí příběh lingvistky Louise, která je vládou Spojených států povolána k nezvyklému úkolu - pokusit se dorozumět s mimozemskou civilizací, jejíž tajemné vesmírné lodě se z ničeho nic začnou zjevovat na různých místech planety. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Louise se společně se svým týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, bude muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná osud celého lidstva...

Představitelka Louise Amy Adams má na kontě čtyři nominace na Oscara za filmy Špinavý trik, Mistr, Pochyby a Junebug. Louisiným spoluhráčem v nesnadném úkolu je matematik Ian, kterého si zahrál oblíbený představitel záporáků Jeremy Renner (Mission: Impossible, Avengers, Thor, Smrt čeká všude).

Příchozí se pyšní mimo jiné také skvělou hudbou Islanďana Jóhanna Jóhannssona, který použil i skladby Maxe Richtera nebo Antonína Dvořáka, a také Symfonický orchestr hlavního města Prahy. Hudba se nahrávala v hudebním studiu Smečky.

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Autentický příběh třiadvacetiletého vojáka americké armády se stal inspirací pro pátý režijní počin Mela Gibsona (Umučení Krista, Statečné srdce). Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy třiadvacetiletý Desmond Doss do služby vlasti. Kvůli svému pacifistickému přesvědčení odmítal nosit a používat zbraň, proto se stal zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize.

Jeho kolegové ho nemilovali – kdo by také chtěl, aby mu v boji kryl záda chlapík, vyzbrojený pouze odhodláním a lékárničkou? Desmond musel často čelit nevraživosti a útokům ostatních vojáků. Přesto, jako jediný americký voják ve 2. světové válce, bojoval v první linii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinawu. Dossova rota měla za úkol dobýt 120 metrů vysoký útes. Když vojáci vyšplhali s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké dělostřelecké, minometné a kulometné palby. Vojín Doss se odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného po druhém z útesu do bezpečí. Během vyčerpávajících 12 hodin, za stálého ostřelování, zachránil životy 75 mužů...

Snowden

Rozporuplné kritické reakce zatím sbírá další z očekávaných titulů tohoto týdne – životopisné drama Snowden, zpracovávající příběh Edwarda Snowdena, muže, který odhalil šokující praktiky amerických výzvědných služeb. Je Snowden hrdinný whistleblower, nebo zrádce, který zaslouží nejtvrdší trest? Tyto otázky zkoumá ve svém filmu klasik americké kinematografie Oliver Stone a představuje profesní i rodinné zázemí člověka, který ukázal světu, že jsme stále sledováni. A že válka proti teroru posloužila jako záminka k bezprecedentnímu vpádu moci do soukromí.

VIDEO: Sledují každý mobil na světě. Snowden míří do kin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do hlavní role obsadil režisér Josepha Gordon-Levitta, Snowdenovu přítelkyni si zahrála Shailene Woodley, do rolí novináře listu The Guardina Ewena MacAskilla se obejví Tom Wilkinskon, dokumentaristku Lauru Poitras ztělesňuje Melissa Leo.

Oliver Stone má za sebou filmy zpracovávající významné dějinné mezníky americké zahraniční politiky (Četa, Salvador, Nebe a země), snímky o osobnostech, které hýbaly společenským děním (JFK, Nixon, The Doors) i filmy zpracovávající sociopolitické problémy moderní Ameriky (Wall Street, Narozen 4. července).



Je to jen konec světa

Šestý celovečerní film sedmadvacetiletého kanadského režiséra Xaviera Dolana (Mami!, Imaginární lásky) byl poprvé přestaven na letošním festivalu v Cannes, odkud si odnesl Velkou cenu poroty. Hlavním hrdinou filmu je mladý úspěšný dramatik, který se po dvanácti letech prožitých ve velkoměstě vrací domů za rodinou, aby oznámil svou blížící se smrt. Svět kosmopolitního muže je však členům rodiny příliš vzdálený a nepředstavitelný, než aby mohlo dojít ke smíření a naplňujícímu prožití posledních společných chvil. V hlavních rolích se objeví současné francouzské špičky – Marion Cotillard, Vincenta Cassela nebo Léy Seydoux.

Kanada si Je to jen konec světa zvolila jako svého reprezentanta na Oscarech, kde film bude bojovat o titul v kategorii cizojazyčných filmů.

Egon Schiele

Především vztah k ženám provokativního malíře a grafika Egona Schieleho zpracovává německý film, který byl v Česku poprvé uveden na festivalu Das Filmfest. Malíř, který velkou část svého života strávil v Českém Krumlově, začal tvořit v době, kdy se v kultuře a ve výtvarném umění začaly bouřlivě prosazovat zcela nové směry.

Mladý Egon Schiele je zpočátku fascinován secesí a tvorbou svého krajana Gustava Klimta, ale brzy nachází vlastní výrazové prostředky v expresionismu a odvážných aktech. Jeho hlavní inspirací jsou krásné a mladé ženy. A jsou zásadními múzami nejen jeho tvorby, ale i života. Osudový vliv na něj mají ale jen dvě – jeho sestra a první múza Gerti a mladičká Wally, pravděpodobně Schieleho jediná pravá láska, kterou zvěčnil ve svém slavném obraze „Smrt a dívka“. Jeho provokativní erotická tvorba brzy vyvolá odezvu nejen mezi výtvarníky a galeristy, ale i mezi počestnými občany...

VIDEO: Trailer k filmu Egon Schiele Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž jménem Ove

Švédský film je je adaptací stejnojmenného románu Fredrika Backmana. Příběh o popudlivém starém muži se na domácí scéně stal bestsellerem, kterého se prodalo více než 700 000 výtisků a práva na něj byla prodána do více než třiceti zemí světa. V českém překladu vyšel román v roce 2014.Ove je tvrdohlavý a vznětlivý bručoun, který pohrdá všemi kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja, nyní terorizuje sousedství jako samozvaný strážce pořádku. Zvrat v jeho životní rutině nastává s příchodem jeho nových sousedů, mladé pákistánské rodiny, jejíž životní styl se mu zpočátku příčí. Když omylem nabourají autem do Oveho poštovní schránky, spustí tím řetězec nečekaných událostí.

Normální autistický film

Vítězný film Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmu Jihlava je dílem zkušeného režiséra Miroslava Janka (Nespatřené, Vierka). Hrdiny filmu je pětice dětí a teenagerů, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista“.

Filmový nadšenec Lukáš má osobitý smysl pro humor, miluje Quentina Tarantina a píše vlastní scénáře. Klavírní virtuos a zpěvák Denis má rád Stevea Reicha i Malého prince. Sedmnáctiletá Majda píše básně a rapuje a ve svých textech obnažuje okolní svět i sebe sama s odzbrojující přesností. Malá Marjam dokáže vyprávět dlouhé příběhy v angličtině a sní o vílím světě, její neúnavný bráška Ahmed je zase neobyčejně přátelský. Přední český dokumentarista s unikátním autorským viděním nebere fenomén autismu jako jako lékařskou diagnózu, ale fascinující svět, o který by bylo chyba se ochuzovat.