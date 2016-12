Filmové premiéry: Star Wars s novou hrdinkou i koncert Adele

Nový díl Hvězdných válek s názvem Rogue One: Star Wars Story představí novou hlavní hrdinku. Jyn Erso je dívka, která byla opuštěna jako mladá ve válce, a je na ní, aby se rozhodla, jaké má cíle. Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti.

Režisér filmu Gareth Edwards se společně s produkčním týmem rozhodl do role Jym Erso obsadit anglickou herečku Felicity Jones, která má na kontě nominaci na Oscara za roli manželky fyzika Stevena Hawkinga ve filmu Teorie všeho.

Na rozdíl od jiných hrdinek Hvězdných válek jsou diváci v případě Jyn Erso obeznámeni s jejím původem. Její otec je vědec, který kdysi pracoval pro impérium a odešel. Na začátku filmu se však k impériu vrací a nechává svou malou dceru Jyn, aby se o sebe postarala sama. Ta se v pozdějším věku musí vyrovnávat se svou minulostí. „Mám ráda její odhodlanost, dokud v něčem neuspěje, tak se nevzdává,“ řekla Jones o své roli.

Nový díl Hvězdných válek již měl premiéru v Los Angeles a setkal se s pozitivními recenzemi. Britský list The Guardian snímku dal pět z pěti možných hvězdiček, Empire Magazine a list The Telegraph film ohodnotily čtyřmi hvězdičkami.

Sladké sny

S novým filmem přichází klasik italské kinematografie Marco Bellocchio, který na sebe poprvé upozornil už v roce 1965 radikálním příběhem mladíka bouřícího se proti měšťácké společnosti Pěsti v kapsách a naposledy zaujal filmem Dobrý den, noci (2003) rekonstruující okolnosti smrti politika Alda Morea. Snímek Sladké sny vznikl podle knižní předlohy Massima Gramelliniho a rozvíjí příběh tajemství schovaného čtyřicet let v obálce. Příběh dítěte, které se stane dospělým a čelí největší myslitelné bolesti – ztrátě matky. Co ho ale zraňuje více: strach ze smrti, nebo strach ze života? Strhující drama se zabývá jedním z nejcitlivějších témat italské kinematografie, vztahem s matkou. Bellocchio do hlavních rolí obsadil Bérénice Bejo, Valeria Mastandreu, Fabrizia Gifuniho či Emmanuelle Devos.

Adele: Živě z Royal Albert Hall

Devadesát minut trvá záznam živého koncertního vystoupení britské zpěvačky Adele Adkins, držitelky Grammy v kategorii pop/soul. Slavný koncert se uskutečnil 22. září 2011 v Royal Albert Hall v Londýně a Adele si jím splnila svůj velký sen.

Kromě splněného snu šlo také o zlatý hřeb jejího alba nazvaného ‚21‘. Přestože podstoupila operaci hrdla, vrátila se Adele krátce poté na pódium a při příležitosti udílení cen Grammy 2012 nejen oslnila všechny přítomné svým zpěvem, ale posbírala šest ocenění, včetně kategorií Píseň roku pro její skladbu Rolling in the Deep a Album roku pro placku ‚21‘. Každá píseň, která je na tomto albu se postupně stala hitem číslo jedna v amerických hitparádách – britští umělci v čele s Adele dobývají Ameriku. Ovšem i na domácí scéně sklidila obrovský úspěch – získala čtyři ceny Brits včetně Nejlepší britské sólo umělkyně a Nejlepšího britského alba. ‚21‘ prodalo přes čtyři milióny kopií pouze v Británii a překonalo tak ‚Dark Side of the Moon‘ od Pink Floyd a ‚Bad‘ Michaela Jacksona, přičemž se stalo sedmým nejlépe prodávaným albem ve Spojeném království. Koncert v režii Paula Dugdalea nabízí směs písní z alb ‚19‘ a ‚21‘.

Inkarnace

Thriller režiséra Brada Peytona se točí kolem kedenáctiletého Camerona (David Mazouz), který se znenadání začíne chovat podivně. Uzavírá se ve svém pokoji, mluví zvláštními pradávnými jazyky a vykazuje i další příznaky posedlosti. Jakmile to jeho matka (Carice van Houten) zpozoruje, spojí se s odborníky z Vatikánu, kteří za chlapcem vyšlou specialistku na podobné případy, která si na pomoc přizve Dr. Setha Embera (Aaron Eckhart) a jeho tým. Dr. Ember má totiž jedinečnou schopnost, kdy při léčbě posedlých osob vstupuje přímo do jejich mysli a v ní čelí zosobněnému zlu způsobujícímu pomatení mysli. Nepovažuje se za tradičního vymítače ďáblů, ale spíše za jistého „uklízeče“. A jeho chvíle nastává tehdy, když selhává veškerá dosavadní snaha tradičních exorcistů. A tento okamžik nastal právě u malého Camerona. Dr. Ember vstoupí do jeho podvědomí, v němž démon drží chlapce v zajetí v imaginárním světě snů. Ukáže se, že tento ďábelský protivník je mnohem silnější, než Ember čekal. Navíc jej pronásleduje nejen lstivý a zákeřný démon, ale i jeho vlastní traumatická minulost. Ember musí nasadit veškeré své schopnosti a možná i život, aby přemohl démona a chlapce zachránil...