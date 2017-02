Filmové premiéry: superhrdina z kostiček i pokračování erotických fantazií

Lego Batman film

Zapomeňte na vše, co vás snímky od Christophera Nolana a Joela Schumachera o Batmanovi naučily. Maskovaný hrdina je totiž docela úplně jiný, ale hlavně je celý z kostiček. Lego Batman je také samotář, ale samota mu začne vadit. Adoptuje mladého nešikovného chlapce, ale záhy zjistí, že vychovávat dá ještě větší práci než chytit Jokera. Když už mluvíme o Jokerovi, tak ten se vrací s ještě ďábelštějším plánem, než kdy předtím. Batman bude potřebovat pomoc všech svých přátel, technologických udělátek a pořádné dávky humoru. A možná, čistě možná se jim to podaří. To by ale netopýří muž musel přestat být takový pruďas. Lego Batman navazuje na úspěšný snímek Lego příběh z roku 2014. Spíš než jeho pokračováním je ale separátním příběhem, který s tím původním spojuje právě postava titulního superhrdiny.

Padesát odstínů temnoty



Druhý díl filmu podle slavné knižní série začíná přesně v ten moment, kdy skončil ten první. Anastasia Steelová už nehraje podle pravidel Christiana Greye a opustí ho. Říká se, že člověk zjistí, co má, až když to ztratí. Christian si z hrůzou uvědomuje, že Anastasiu miluje. Musí zapojit všechen svůj šarm záhadného byznysmena, aby submisivní studentku získal zpět. Ta mu chtě nechtě podlehne, ale v tu chvíli se začnou vynořovat z Christianovy minulosti temné stíny a těm rozhodně není současný stav věcí po chuti... Podle slov autorky knižní predlohy a producentky filmu E.L. Jamesové se tentokrát jedno o posun z erotické romance spíše ke smyslnému thrilleru. To ale rozhodně neznamená, že by film byl méně pikantní, než ten předchozí. V hlavních rolích se znovu představí sexsymboly naší generace - Jamie Dornan a Dakota Johnson.