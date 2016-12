Filmové premiéry: pařba s Jennifer, francouzské hledání a sex na vozíku

Jennifer Aniston ve filmu Pařba o Vánocích | foto: Reprofoto

Pět nových filmů vstupuje do českých kin druhý prosincový týden. Zklamáním pro fanoušky bude další pokračování filmové série Underworld, tentokrát s podtitulem Krvavé války, očekávání naopak vyvolává do poslední chvíle před kritiky utajovaná komedie Pařba o Vánocích s Jennifer Aniston v jedné z hlavních rolí. Českou tvorbu zastupuje tento týden dokument Miluj mě, jestli to dokážeš, který se odlehčeným pohledem dívá na problematiku sexuálního života lidí s různými typy postižení.