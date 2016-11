Filmové premiéry: Vetchý jako otec proti své vůli, Affleckovo Zúčtování i vítěz Berlinale

Pohádky pro Emu

Druhý celovečerní film režiséra a scenáristy Rudolfa Havlíka (Zejtra napořád, 2014) je opět romantickou komedií. Jejím hrdinou je padesátník Petr (Ondřej Vetchý), který pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně, dokud jeho zaběhnutý životní rytmus nenaruší nečekaná událost. Tou je telefonát z pražské nemocnice, kde leží žena po autonehodě, která ho označila jako opatrovníka svého dítěte. Dítěte, o kterém Petr neměl do té doby tušení. Po dítěti nikdy netoužil a najednou se má stát otcem osmileté holčičky. Co když je to ale jediná šance malého děvčátka, jak neskončit v dětském domově? Petr učiní zásadní rozhodnutí: Pokud se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku. Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici předložit uvěřitelnou historku. V roli Marie se objeví Aňa Geislerová, dále hrají Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek Taclík, Oldřich Vlach a další.

Zúčtování

Ben Affleck jako je matematický génius Christian, který má lepší vztah k číslům než k lidem, je hlavní postavou akčního dramatu Gavina O’Connora (Válečník, Hrdost a sláva). Christian pracuje pod zástěrkou maloměstské účetní kanceláře jako nezávislý účetní pro několik nejnebezpečnějších zločineckých organizací na světě. S postupným stahováním smyčky ze strany oddělení pro boj s organizovaným zločinem ministerstva financí, v jehož čele stojí Ray King, Christian přijme legálního klienta: dobře zavedenou společnost zabývající se robotikou, ve které účetní zjistila účetní nesrovnalosti ve výši miliónů dolarů. Ale s tím, jak Christian rozkrývá účetní záznamy a přibližuje se k odhalení pravdy, začíná v jeho okolí stoupat počet mrtvých... Dále hrají Anna Kendrick, J.K. Simmons a další.

Zdaleka

Vítězný film loňského festivalu v Benátkách, kde získal nejvyšší cenou Zlatého lva, je dílem venezuelského režiséra Lorenza Vigase Castes. Hrdinou filmu je stárnoucí majitel dílny na zubní náhrady Armando, který si na ulici vyhlédne Eldera, problémového mladíka, který se s obtížemi protlouká životem na periferii Caracasu. Vztah, který začne jako pouliční prostituce, se záhy změní v nepředvídatelnou záležitost, v níž se oba aktéři snaží překonat prvotní agresivitu a zapomenout na jizvy z vlastní minulosti. Lorenzo Vigas ve svém debutu pracuje s radikálním výpustkovým vyprávěním a odosobněnými kulisami caracaské periferie.



Fuocoammare: Požár na moři

Letošním italským oscarovým kandidátem je pozoruhodný dokument režiséra Gianfranca Rosiho. Dvanáctiletý Samuel žije na ostrově ve Středozemním moři, daleko od pevniny. Jako všichni chlapci jeho věku se mu ne vždycky chce do školy. Raději by šplhal po skalách, hrál si s prakem nebo se potuloval po přístavu. Ale jeho domov není jako jiné ostrovy. Už léta je to cílová stanice pro muže, ženy a děti, kteří se snaží dostat z Afriky na plavidlech, která jsou příliš malá a sešlá.

Tím ostrovem je Lampedusa, která se stala metaforou pro útěk uprchlíků do Evropy, nadějí, utrpením a osudem stovek a tisíců emigrantů. Tito lidé touží po míru, svobodě a štěstí, a přece jsou na břeh často vyplavena jen jejich mrtvá těla. A tak jsou obyvatelé Lampedusy denně nuceni být svědky největší humanitární katastrofy naší doby.

Celovečerní dokument, který nabízí netradiční pohled na tématiku migrace, získal na festivalu v Berlíně 2016 hlavní cenu Zlatého medvěda.

Ve filmové nabídce tohoto týdne jsou k vidění ještě dva další dokumenty:

Zákon Helena

Herečka a dokumentaristka Petra Nesvačilová se rozhodla natočit portrét policistky Helenu Káhnovou, které se spolu s kolegou podařilo v 90. letech poslat do vězení několik desítek lidí v kauze tzv. Berdychova gangu - včetně Berdycha samotného.

Souhrnný trest byl v řádu stovek let odnětí svobody – policistka získala odměnu 10 tisíc korun a povýšení, které jí následně bylo odebráno. Režisérce se podařilo navázat filmový vztah i se samotným Berdychem a bývalými členy jeho gangu. Co motivuje jednu policistku postavit se mafii a co mladou dokumentaristku, aby se s touto mafií kontaktovala a natočila o tom film.

Finále

Česko-slovenský dokument režisérů Paľa Korce a Dušana Mika mapuje dobu, kdy se před čtyřiceti lety Československo stalo mistrem Evropy ve fotbale. Mistři z Bělehradu z roku 1976 byli a stále jsou hrdinové našich dětských snů, pro všechny to byla velká sláva. Fenomén. Co z něho zůstalo? Tehdy oslavovaní hrdinové, dnes obyčejní muži a jejich vzpomínky, blednoucí sláva ztrácející se v paměti těch, kteří to s nimi prožívali. Jedinečný zážitek fanouškům oživí zajímavý a divácky přitažlivý autentický film o fotbale a fotbalistech a hlavně o jejich osudech. Finále zároveň vypráví příběh o dnešních fotbalových hvězdách a přináší konfrontaci způsobu života a myšlení tehdy a dnes.



Mlha v srpnu

Německo-švýcarské drama se odehrává v Německu roku 1940. Třináctiletý sirotek Ernst Loss (Ivo Pietzcker) je vzpurný a těžko přizpůsobivý chlapec a všechny náhradní rodiny a nápravná zařízení, kterými doposud prošel, jej označily jako nenapravitelného. Kvůli tomu se ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst si brzy uvědomí, že v tomto sanatoriu nejsou děti léčeny, ale pod vedením Dr. Veithausena (Sebastian Koch) postupně a potají zabíjeny pod nacistickým programem s krycím názvem T4. Ernst se rozhodne bojovat s osudem a začne pomáhat ostatním pacientům a zároveň plánovat svůj vlastní útěk, čímž se ocitá ve smrtelném nebezpečí, protože rozhodnutí „kdo bude další“ je jen na vedení sanatoria...

Trollové

Animovaný žánr zastupuje tento týden film Trollové. Ve snímku režiséra Ananda Tuckera (Přestupný rok, Hillary a Jackie) jsou to sou veselí skřítkové, kteří ze všeho nejvíc milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému a barevnému Trollíkovu naplněné nabručeností, zlobou a vztekem...

Filmové premiéry opět doplňuje trojice nových i starších filmů ze zemí bývalé Jugoslávie: chorvatská komedie Bobo (2016) režiséra Rajka Grliće (absolventa pražské FAMU), makedonsko-srbská hudební komedie z roku 2011 Punk’s Not Dead (Vladimir Blazevski), a makedonské historické drama Až na dřeň! (2014) režiséra Stola Popova.