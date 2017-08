Finská policie postřelila útočníka bodajícího do lidí. Potvrzena jedna oběť

TURKU Ve městě Turku na jihozápadě Finska pobodal útočník několik osob. Policisté jednu osobu na místě zadrželi, podle BBC policie útočníka postřelila do nohy. Podle Reuters informovala finská nemocnice, kam byla jedna z obětí převezena, že na následky zranění zemřela. Média informují o minimálně 8 zraněných. Podle některých ohlasů na Twitteru byla poraněna žena s dítětem. CNN informovala, že místní policie vybízí obyvatele, aby vyklidili centrum města.

Podle finského listu Ilta-Sanomat utrpělo zranění šest lidí - jeden muž a pět žen. Napadena byla údajně i žena s kočárkem.

Policie už oznámila, že v souvislosti s incidentem posílí ostrahu na letišti v metropoli Helsinkách a na finských železničních stanicích.

Podle zpravodajského serveru BBC se incident odehrál na náměstí Puutori v centru Turku. Na záběrech z místa činu je vidět nejméně jedno zakryté tělo.

„Vláda pečlivě sleduje vývoj událostí v Turku a probíhající policejní operaci. Kabinet se ještě dnes sejde,“ uvedl na Twitteru finský premiér Juha Sipilä.

Finská policie ohlásila na 19:00 (18:00 SELČ) tiskovou konferenci. Přítomná bude i ministryně vnitra Paula Risikkoová.

Na záběru z útoku lze vidět lidi jak utíkají a křičí „varokaa, varokaa,“ v překladu „pozor, pozor.“

Policie dál prohledává oblast kvůli případným dalším útočníkům.

Podle některých svědků bylo útočníků víc, hovoří se o třech.

VIDEO: Footage from the scene of the stabbing attack in #Turku, #Finland https://t.co/GM4hKjJUlf