Finská policie postřelila útočníka bodajícího do lidí. Potvrzeny dvě oběti

TURKU Ve městě Turku na jihozápadě Finska pobodal útočník několik osob. Policisté jednu osobu na místě zadrželi, podle BBC policie útočníka postřelila do nohy. Podle agentur finská policie informovala o dvou mrtvých. Média informují o minimálně 8 zraněných. Podle některých ohlasů na Twitteru byla poraněna žena s dítětem. CNN informovala, že místní policie vybízí obyvatele, aby vyklidili centrum města.

Podle finského listu Ilta-Sanomat utrpělo zranění šest lidí - jeden muž a pět žen. Napadena byla údajně i žena s kočárkem.

Policie už oznámila, že v souvislosti s incidentem posílí ostrahu na letišti v metropoli Helsinkách a na finských železničních stanicích.

Incident se odehrál v oblasti náměstích Puutori a Kauppatori v samotném centru Turku. Podle finského listu Ilta-Sanomat útočník napadl mimo jiné ženu s kočárkem. Osm zraněných je v péči lékařů v místní nemocnici. Podle listu Helsingin Sanomat je několik z nich v kritickém stavu. Agentuře AFP ale ředitel nemocnice Petri Virolainen řekl, že zranění jsou ve stavu stabilizovaném. Zda je v bilanci osmi zraněných zahrnut i postřelený útočník, není jasné.

„Vláda pečlivě sleduje vývoj událostí v Turku a probíhající policejní operaci. Kabinet se ještě dnes sejde,“ uvedl na Twitteru finský premiér Juha Sipilä.

Finsko zvýší po útoku v Turku bezpečnostní opatření po celé zemi, řekla ministryně vnitra.

Na záběru z útoku lze vidět lidi jak utíkají a křičí „varokaa, varokaa,“ v překladu „pozor, pozor.“

Policie dál prohledává oblast kvůli případným dalším útočníkům.

Podle některých svědků bylo útočníků víc, hovoří se o třech.

VIDEO: Footage from the scene of the stabbing attack in #Turku, #Finland https://t.co/GM4hKjJUlf