Finská policie zatím nevyslechla údajného útočníka z Turku, odmítá mluvit

Helsinky Finští policisté zatím nemohli vyslechnout osmnáctiletého Maročana, který je podezřelý ze spáchání pátečního útoku ve městě Turku. Mladík s nimi odmítá mluvit. Nožem pobodal deset lidí, dva zemřeli.

Finská policie v neděli podle agentury Reuters uvedla, že čtyři další Maročané zatčení v souvislosti s případem s ní spolupracují. Nicméně zatím není jasné, jakou roli v něm měli. Strážci zákona provedli v souvislosti s pátečním útokem další prohlídky v Turku, nikoho dalšího nezadrželi.



V pátek odpoledne 18letý Maročan, který přišel do Finska v loňském roce a požádal tu o azyl, pobodal v centru Turku deset lidí ve věku od 15 do 67 let, z toho osm žen a dva muže. Podle úřadů cílil právě na ženy, muži utrpěli zranění ve snaze pomoci obětem. Útočníka policie postřelila do nohy a následně zadržela.

Po počátečním váhání policie v sobotu oznámila, že případ vyšetřuje jako vraždu s „teroristickým motivem“. Pokud by se potvrdilo, že šlo o terorismus, byl by to první podobný atentát v této severoevropské zemi.