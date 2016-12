Bývalý ústecký předseda obviněný v ROP Severozápad ukončil členství v ČSSD

Z krajské ČSSD je mezi obviněnými ještě bývalá hejtmanka Jana Vaňhová. „Arno Fišera včera písemně ukončil členství v ČSSD,“ řekl ČTK Andrt. Fišera, který byl v letech 2011 až 2012 krajským předsedou, byl řadovým členem v Ústí nad Labem. V minulosti byl náměstkem Vaňhové a do letošního listopadu ještě radním Ústeckého kraje.

Ze sociálních demokratů v Ústeckém kraji čelí obvinění ještě Vaňhová, která je stále předsedkyní ČSSD v Chomutově. Situací se bude pravděpodobně zabývat sobotní krajská konference ČSSD, na kterou by měl dorazit i předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka.

Sobotka už dříve řekl, že se nová kauza ROP Severozápad, ve které byli v uplynulých dnech obviněni i funkcionáři ČSSD, týká minulosti. Personální odpovědnost nechá právě na krajích. Sobotka kauzu nepokládá za problém ČSSD, ale konkrétních lidí, o jejichž vině, či nevině musí rozhodnout soud.

Policie v souvislosti s evropskými dotacemi z ROP Severozápad obvinila 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů. Velkou část z nich tvoří hodnotitelé projektů. Mezi obviněnými jsou také nynější předseda krajské ČSSD v Karlovarském kraji a starosta Chebu Petr Navrátil, dva bývalí náměstci karlovarského hejtmana Jakub Pánik, Miloslav Čermák nebo Petr Horký, který byl náměstkem hejtmana a místostarostou Mariánských Lázní (všichni ČSSD).

Trestně stíhaní by neměli mít veřejné funkce, míní Sobotka

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka bude doporučovat členům sociální demokracie, kteří jsou trestně stíhaní v souvislosti s dotačními podvody na severu Čech, aby nepůsobili ve veřejných funkcích ani ve funkcích uvnitř strany.

„Je to jejich individuální odpovědnost a tu odpovědnost za ně nemůže nést jejich politická strana,“ řekl v pátek Sobotka novinářům.

V příštích dnech a týdnech, až bude zřejmé, kdo byl konkrétně obviněn z jakého trestného činu, měly by se kauzou podle Sobotky zabývat v první fázi krajské organizace ČSSD. „Měly by tu situaci vyhodnotit, měly by s těmi lidmi hovořit,“ uvedl premiér. Zopakoval, že o vině či nevině musí rozhodnout soud a kauza se týká minulosti.