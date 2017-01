Fisherová a Reynoldsová, složitý vztah matky s dcerou

Během dvou dní tak nedávno zemřely dvě legendy: šedesátiletá Carrie Fisherová, která se proslavila rolí princezny Leii v Hvězdných válkách, a její matka, čtyřiaosmdesátiletá Debbie Reynoldsová, která zazářila v muzikálové komedii Zpívání v dešti. Jejich složitý vztah se stal několikrát námětem pro filmové zpracování.



Carrie Fisherová byla jediná dcera dvou slavných osobností - jejím otcem nebyl nikdo jiný než zpěvák a herec Eddie Fisher, který Debbie Reynoldsovou rok a půl po narození Carrie opustil a vzápětí si vzal Elizabeth Taylorovou. Carrie se cítila opuštěná.

„Rodina se většinou točí kolem dětí, ale moje rodina se točila kolem rodičů,“ svěřila se v roce 2011. Ve třinácti letech kouřila Carrie Fisherová marihuanu. Ve dvaceti letech propadla tvrdým drogám. O způsobu, jakým získala roli princezny Leii, sama řekla: „Musela jsem se vyspat s režisérem, ale moc se na to nepamatuju, byla jsem hodně zdrogovaná.“ Kokain, heroin... Carrie Fisherová brala všechno a první detoxikační kúru podstoupila v osmadvaceti letech. Debbie Reynoldsová už nevěděla, jak dceru usměrnit. „Točila film a zhroutila se na scéně. Museli jí odvézt do nemocnice,“ uvedla. „Pršelo, seděla jsem v autě, kapky ťukaly na sklo a já křičela zoufalstvím, protože jsem nevěděla, jestli moje dcera bude ještě naživu, až za ní přijdu. Stalo se několikrát, že jsem myslela, že jsem Carrie ztratila. Proplakala jsem celé noci. Ale ona za to stojí,“ prohlásila Debbie Reynoldsová.

Když druhé manželství Debbie Reynoldsové s Harrym Karlem v roce 1973 skončilo (Karl používal peníze rodiny na svou hráčskou vášeň), učinila si matka z dcery svou důvěrnici. Carrie Fisherová souhlasila s touto rolí proti své vůli. „Chtěla jsem mít vlastní život. Její život byl tehdy bláznivý a já jsem se toho účastnila. Byl to chaos, pro všechny to bylo těžké,“ uvedla.

Vztah matky s dcerou se ještě zhoršil, když Carrie Fisherová onemocněla bipolární poruchou. „Bylo to tvrdé. Jak bude žít? Jak jí mohu pomoci? Všechno, co jsem mohla učinit, bylo dát jí lásku,“ svěřila se Debbie Reynoldsová.

Carrie Fisherová s matkou deset let nemluvila. „Když mi bylo dvacet let, měly jsme povrchní vztah. Nechtěla jsem s ní být. Nechtěla jsem být dcerou Debbie Reynoldsové,“ vzpomínala herečka. Tato odtažitost byla pro Debbie Reynoldsovou bolestivá. „Zlomilo mi to srdce,“ přiznala.



Po 30 letech konfliktů, nepochopení a mlčení se Carrie Fisherová a Debbie Reynoldsová konečně nalezly. „Nevím, v čem byl problém, musela jsem hodně pracovat. Vždycky jsem byla dobrá matka, ale dělala jsem v showbyznysu, byla jsem na scéně a nepekla jsem doma buchty,“ ospravedlňovala se Debbie Reynoldsová v rozhovoru pro časopis People. „Obdivuji její odvahu a schopnost přežít. Obdivuji, jaká je v životě, který si zvolila. Chci, aby moje dcera byla šťastná,“ uvedla.

Krátce před svou smrtí loni 28. prosince Debbie Reynoldsová podle svého syna Todda Fishera prohlásila: „Tolik mi chybí, chci být s Carrie.“