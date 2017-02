Flér offline. Vysočanská hala C ožije designem

Přehled vystavujících se na konci ledna objeví na www.fleroffine.cz spolu s dalšími informacemi o akci. To podstatné a k zapsání do diáře je ale jisté už teď: Fler Offline, Hala C Balabenka (Drahobejlova 15, Praha 9), 4. - 5. března 2017, 10.00 - 19.00, vstup zdarma.