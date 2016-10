Zmíněné investiční fórum poslední tři roky organizuje Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce. Setkávají se na něm podnikatelé, ale i politici obou zemí. Letos má proběhnout ve dnech 14. až 16. listopadu pod záštitou prezidenta Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky. Právě Sobotkův poradce Jaroslav Tvrdík je přitom prezidentem smíšené komory, která má organizaci akce na starosti.

Akce je významná, vliv na podnikání je ale omezený

Podle Ovčáčka má fórum pomoci k rozvoji investic v ČR i našim exportérům. „Neznám přesný přínos tohoto fóra, ale čínští podnikatelé si hodně zakládají na společenských akcích. Berou je jako základní kámen pro investice, což je dáno jejich mentalitou. Neslyšel jsem, že by akci měli rušit,“ řekl LN Karel Havlíček, prezident Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

„Jde bezesporu o jednu z významnějších akcí. Její vliv na podnikání je ale omezený. Není to tak, že by z toho vyšla nějaká obchodní spolupráce,“ řekl LN Tomáš Hülle, šéf Czech China Entrepreneurs Forum, které se rovněž věnuje prohlubování byznysu s Čínou.

Podle sinologa Rudolfa Fürsta z Ústavu mezinárodních vztahů Číňané považují fórum za diplomatickou událost: „Výstupy v podobě kontraktů to mít nemusí, ale je to vnímané jako velmi prestižní událost. Odřeknutí akce by bylo významným gestem.“