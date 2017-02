Fotbal podle džihádistů: píšťalky lákaly démony, koberce byly důležitější než dresy

Známky války jsou na zázemí sportovního střediska stále viditelné. V šatnách mají rozbitá okna, přilehlé jídelně proděravěl střechu granát a oplocení hřiště je na mnoha místech protrženo.

„Ihned po osvobození iráckou armádou jsme středisko znovu otevřeli,“ cituje britský web The Independent správce zařízení Abu Lajfa Mohammeda. Před boji bylo sice normálně otevřené, ale IS uvalil na hru přísná pravidla od omezení oblečení až po zákaz používání píšťalek rozhodčím. „Nebyla to taková zábava. Zavedli pravidla, která ve fotbale neexistují,“ uvedl Obejdá Mohamed, který si přišel s přáteli zahrát, po zápase.

Když někdo přišel v dresu některého z velkoklubů, jako je Barcelona, jeden z pracovníků čekal u vchodu s nůžkami, aby vystřihl logo slavného týmu. „Nazývali je loga bezvěrců,“ vysvětlil Mohamed Sadíq, jehož povinností stříhání bylo.

„Nesměli jsme ani nosit trenky. Museli jsme mít dlouhé a volné kalhoty jako tyhle,“ dodal Obejdá ukazuje na montérky, jež měl jeden z jeho spoluhráčů na sobě. Zakázáno bylo i příliš upnuté či značkové oblečení nadnárodních společností jako jsou Adidas, Nike nebo jiných.

Pryč s olympijskými kruhy

Teroristé také nařídili rozhodčím, aby přestali používat píšťalky. Jejich zvuk by totiž „přilákal zlé duchy“. Hráči nesměli dostávat trofeje a medaile, protože prý podporují chamtivost. To ale vadit nemuselo, protože samo pořádání turnajů bylo zakázáno také.

Podle Sadíqa nebyly zápasy nikdy časově omezené a bojovníci IS je většinou stejně po čtvrt hodině ukončili, protože je hra už přestala bavit. Jindy zase museli hráči zastavit v době modliteb. „Musel jsem mít připraven sadu koberečků, aby se hráči na hřišti mohli začít ihned modlit,“ dodal Sadíq.

Džihádistům se do konceptu nehodily ani olympijské kruhy nad bránou do areálu. Jsou prý znakem nevěrců. Námitky, že reprezentují pět světových kontinentů a ne bezvěrce, nefungovaly. „Museli jsme zavolat kováře, aby těžké kovové kruhy odstranil,“ stěžoval si Sadíq. Jestli je znovu vyvěsí, neřekl. Alespoň už se ale nemusí řídit pravidly, která všichni hráči považovali za nesmyslná.