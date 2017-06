Fotbalista Vaněk u soudu proslavil rodinný pivovar. Sud mu ale nepošlu, říká sládek 'Kokeš’

Zatímco většina přítomných u soudu předpokládala, že slovo „kokeš“, které několikrát zaznělo během odposlouchávaných hovorů mezi Vaňkem a Meišnerem, je slangovým označením pro kokain, někdejší fotbalista Viktorie Plzeň bez váhání vysvětlil, že se jedná o značku piva. Originální odpověď mu soudkyně neuvěřila a Vaněk dost možná bude stíhán pro křivou výpověď.

A to i přesto, že pivo takového názvu skutečně existuje. Vaří se v Kamenici nad Lipou, čtyřtisícovém městečku na Vysočině vzdáleném zhruba 160 kilometrů od Plzně. Rodinný pivovar, který oficiálně funguje od roku 2012, se tak nyní díky Vaňkovo výpovědi těší nebývalému zájmu. Lidé z různých koutů republiky navštěvují jeho stránky, aby zjistili více informací a poptávají jeho produkt.

Na to, že se pivovar objevil v médiích v souvislosti s drogovou aférou a současným hráčem ruské Ufy, upozornili majitele přátelé. „Říkal jsem si, že je hezké, když zná (Vaněk) naše pivo. Hned jsem ale věděl, že to je blbost a vymýšlí si,“ líčí pobaveně Tomáš Kopačka, jeden ze spolumajitelů. Mimo jiné člověk, jehož přezdívka Kokeš, kterou dostal od rodičů podle pražského strašidla, propůjčila chmelovému nápoji jméno.

Pivo Kokeš vaří Tomáš Kopačka společně se svým otcem jednou za čtrnáct dní v rodinné chalupě. Ročně jej vyrobí zhruba sto hektolitrů, přičemž většina se zkonzumuje přímo na místě. I z toho důvodu je nastalá situace překvapila a s humorem na ni zareagovali na sociální síti.

Obrostlý pivovar Kokeš.

„Na základě dnešního přehledu tisku a zvýšené poptávky uvedeme v dohledné době novou recepturu vyladěnou našimi sportovci. Bude to vysoce energetické pivo Bílý Kokeš,“ uvedli na facebookových stránkách pivovaru. „Limitovaná edice však bude určena pouze pro Západní Čechy,“ píše se v příspěvku dále. Kopačka ovšem ujistil, že se skutečně jednalo jen o legraci a Bílého Kokeše se fanoušci piva nedočkají.

I přesto se mu ozvalo několik lidí, kteří by rádi zakoupili „obyčejného“ Kokeše. „Protože jsme ale malinký pivovar a distribuci máme pouze v místě, kde vaříme, skončilo to na tom, že nepojedou tak daleko,“ říká vystudovaný sládek.

Tržby pivovaru tak zatím strmě nerostou, zvýšený zájem však Kopačka vítá. Ačkoliv přiznává, že by byl raději, kdyby k tomu došlo v úplně jiné souvislosti. „Sice jsme se dostali povědomí, ale nemyslím, že je ve spojení s nějakou věcí, která by stála za to. Rozhodně mu (Vaňkovi) sud ani nic jiného nepošlu,“ komentuje. „Naopak si myslím, že to je dost ostuda, co se ve fotbale děje.“