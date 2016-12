Francie bude bez premiéra. Manuel Valls chce spasit levici v prezidentském klání

Francouzský premiér Manuel Valls. | foto: Reuters

PAŘÍŽ/PRAHA Největší nadějí francouzské Socialistické strany je premiér Manuel Valls. Podle informací francouzských médií by měl oznámit kandidaturu na prezidenta v pondělí v 18:30. Informoval o tom list Le Figaro. „Stane se tak již brzy,“ potvrdil o víkendu i jeden z premiérových poradců. Znamenalo by to, že Valls by zároveň odstoupil z čela francouzské vlády.

Hlavní levicové straně hrozí v prezidentských volbách na jaře příštího roku drtivá porážka. V sobotu tak na konferenci levicových stran v Paříži hledali cestu ze současné krize. Při rekordní nepopularitě odcházejícího prezidenta Françoise Hollandea je totiž pravděpodobné, že proti sobě ve druhém kole voleb stanou dva kandidáti pravice: momentálně favorizovaný expremiér François Fillon a Marine Le Penová z krajně pravicové Národní fronty. Francouzský prezident François Hollande oznámil, že už nebude kandidovat Valls je také nejoblíbenějším levicovým politikem, přestože jeho kroky podporující podnikání a relativně ostrý postup proti přistěhovalcům popudila mnoho kolegů ze Socialistické strany. Jako kandidáta socialistů jej v prezidentských volbách vidí 45 procent levicových voličů. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Ifop, který v neděli zveřejnil list Le Journal du Dimanche. Vallsovým hlavním konkurentem v primárkách by měl být mnohem levicovější bývalý Hollandeův ministr financí Arnaud Montebourg, kterého v průzkumu podpořilo 25 procent sympatizantů levice. Další možnosti hledali francouzští socialisté a jejich partneři na levici na sobotní konferenci. Předseda socialistů Jean-Christophe Cambadélis zmínil zkušeného levicového politika Jeana-Luca Melenchona a dalšího bývalého Hollandeova ministra Emmanuela Macrona. Ti chtěli kandidovat jako nestraníci a Cambadélis je nyní vyzval, aby se zapojili do levicových primárek plánovaných v lednu. Macron: Vyřadili jsme se z voleb před rokem a půl „Povstaňte, všichni lidé levice! Musíme se střetnout s pravicí a potlačit vzestup Národní fronty,“ prohlásil podle agentury Reuters Cambadélis v emotivním projevu. Jednota je nyní hlavním cílem francouzských levicových stran a toto heslo na sjezdu mnohokrát provolávaly zhruba tři tisícovky přítomných. Emmanuel Macron však nečekal dlouho s odmítnutím této výzvy. „Řekněme si to na rovinu, tyto primárky budou jen další kapitolou rozpadu, který přineslo uplynulé volební období. Levice se ze druhého kola voleb vyřadila už před rokem a půl,“ řekl v neděli v rozhovoru pro Le Journal du Dimanche. Poslední průzkumy napříč voličským spektrem dávají dvě třetiny hlasů středopravému Fillonovi a zbylou třetinu protievropské a protipřistěhovalecké Marine Le Penové. Jméno Françoise Fillona vyvolávalo na sobotním shromáždění pobouřený pískot a jeden z mluvčích označil jeho program za kombinaci politiky Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové. Prezident Hollande ve stejnou dobu při projevu během návštěvy Abú Zabí kritizoval Fillonův plán škrtnout půl milionu pracovních míst ve státní sféře. „Když nebudou státní úředníci, nebude ani stát. A když nebude stát, nebude ani Francie,“ řekl Hollande.