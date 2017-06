Francie volí poslance. Účast je zatím nízká, průzkumy slibují výhru Macronově straně

Hlasování v prvním kole pokračuje klidně, byť v podmínkách přísných bezpečnostních opatření. Žádné incidenty ani větší nesrovnalosti ale hlášeny nejsou, uvedla televize BFM-TV. Podle údajů ministerstva vnitra přišlo k urnám zatím 40,8 procenta voličů, zatímco při minulých volbách v roce 2012 to bylo ve stejné době 48,3 procenta.



Volby v roce 2007 zaznamenaly ukazatel 49,3 procenta a v prezidentských volbách letos v dubnu odevzdalo v 17:00 hodin hlas dokonce 69,4 procenta voličů.



Parlamentní volby jsou ve Francii považovány za jakési třetí kolo prezidentských voleb, které se konají o několik týdnů dříve. Devětatřicetiletý Macron 7. května ve druhém kole volby hlavy státu výrazně porazil krajně pravicovou kandidátku Marine Le Penovou.



Nyní má populární hlava státu šanci svou pozici ještě upevnit, protože její nedávno založené hnutí má rázem šanci stát se nejsilnější politickou silou ve Francii. Napovídaly tomu alespoň předvolební průzkumy, které naposledy ukazovaly, že by centristické hnutí společně se svými spojenci mělo vyhrát první hlasování se zhruba 30 procenty hlasů. V rozhodujícím druhém kole by pak měla tato koalice obdržet v 577místném parlamentu drtivou většinu asi 400 křesel.

Parlamentní volby by měly naopak potvrdit ústup tradičních stran. Republikáni se spojenci by mohli skončit v prvním kole druzí s více než 20 procenty hlasů, Le Penové Národní fronta (FN) třetí se zhruba 17 či 18 procenty, krajně levicová Nepodrobená Francie čtvrtá s asi 12 až 13 procenty hlasů. Preference socialistů se naposledy pohybovaly do osmi procent.

Macron podporu zákonodárců nezbytně potřebuje, aby mohl prosadit své ambiciózní klíčové ekonomické reformy, které nebudou vždy populární.

Do rozhodujícího druhého kola, které se uskuteční za týden, postupují nejméně dva nejúspěšnější kandidáti z každého z 577 volebních obvodů. V druhém kole mohou soupeřit tři i více kandidátů, pokud splní podmínku překročení 12,5 procenta získaných hlasů.

V ulicích hlídkují policisté i vojáci

Ve Francii navíc stále platí výjimečný stav, vyhlášený po teroristických útocích v roce 2015. Voliči hlasují zhruba týden po teroristických útocích v Londýně, při kterých zahynulo osm lidí včetně tří Francouzů. V ulicích francouzských měst střeží bezpečnost obyvatel navíc 50 tisíc příslušníků policie a četnictva. Na několika místech je posílili vojáci.



U vchodů do volebních středisek hlídkují policisté, kteří občas prohlížejí obsah tašek přicházejících voličů. Fronty se podle francouzských médií netvoří, i když večer je prý nelze vyloučit.

Volební schránky budou k dispozici většinou do 19:00 SELČ, ve velkých městech ještě o hodinu déle. Teprve pak lze očekávat první odhady.