‚Speciálové‘ brání návratu teroru domů. Francouzské džihádisty nechávají v Iráku rozstřílet děly

Francouzští občané bojující za IS už měsíce umírají v okolí Mosulu zasaženi iráckým dělostřelectvem či zlikvidováni iráckými pozemními silami. Informace o svých občanech Iráčanům předávají francouzské speciální jednotky, uvedl deník The Wall Street Journal.



Francouzské elitní síly už měsíce „úkolují“ irácké vojáky. Jejich úkolem je hon a likvidace francouzských občanů, kteří vstoupili do řad teroristické organizace Islámský stát. Jde zejména o ty Francouze, kteří dosáhli v IS vyšších - „velitelských“ pozic.

Tajná operace má zabránit teroru

Podle iráckých velitelů, kteří se účastní bitvy o Mosul, poskytly francouzské speciální jednotky jména a fotografie zhruba třiceti Francouzů, kteří představují „cíle o vysoké hodnotě“. Nespecifikovaný počet Francouzů už Iráčané zlikvidovali za pomoci děl a vojáků s využitím souřadnic a dalších zpravodajských informací od francouzských „speciálů“, uvedly zdroje The Wall Street Journal.



Francouzské dělostřelectvo v bitvě o Mosul.

Motivem tajné operace je zajistit, aby se z bojů zkušení džihádisté nevrátili do Francie a nespáchali teroristický útok. Těch ve Francii proběhlo v posledních letech několik, největší v noci 13. listopadu 2015 v Paříži, kdy sedm džihádistů na několika v místech v zavraždilo 130 lidí a téměř 400 zranilo.



Mluvčí francouzského ministerstva obrany nechtěla tajnou operaci komentovat. „Francouzské jednotky úzce spolupracují s iráckými a jinými mezinárodními partnery,“ řekla pouze s tím, že „bojují proti džihádistům bez ohledu na jejich národnost“. V okolí Mosulu operuje 1200 francouzských vojáků, kteří pomáhají iráckým jednotkám.



Francouzské speciální jednotky se na likvidaci svých občanů přímo nepodílejí. To zajišťují irácké jednotky, včetně elitních protiteroristických oddílů.

Jeden z velitelů irácké policie ukázal listu The Wall Street Journal seznam se 27 jmény Francouzů podezřelých z členství v IS. Tento dokument francouzští „speciálové“ aktualizují vždy poté, co je džihádista zlikvidován. Seznam je dostupný od minulého podzimu, tedy od doby, kdy začala „Matka všech bitev“.



Bitva o západní Mosul.

Jeden člověk je na seznamu uveden jako Badúš. Naposledy byl spatřen v červenci, jak řídí bílý vůz Kia v severním Mosulu oblečen v tradičním iráckém oblečení. Několik jmen odkazuje na Francii přímo - Abú Ismael al-Fransí nebo Abú Sulejmán al-Fransí. Další džihádistické jméno dává tušit, že je terorista z Belgie, kde měli pařížští útočníci svoji základnu.

Poprava v Iráku bez zásahu Francie

Zhruba 40 příslušníků francouzských elitních jednotek je vyčleněno ke shromažďování zpravodajských údajů - létají s drony a pracují s odposlechy IS. „Chtějí se s nimi vypořádat tady, protože s nimi nechtějí bojovat doma,“ řekl důstojník iráckých protiteroristických jednotek, který spolupracuje s Francouzi. „Je to jejich povinnost. A dává to smysl. Nejhorší útoky za mořem (v Evropě - pozn. red.) proběhly ve Francii.“



Představitelé irácké vlády však odmítají, že by se jejich armáda podílela na systematické likvidaci bojovníků IS. Mluvčí iráckého ministerstva spravedlnosti odmítl komentovat, zda mají ve vazbě nějaké džihádisty s jiným občanstvím než iráckým. Podle nejmenovaných velitelů citovaných The Wall Street Journal je většina cizích bojovníků zabita. „Pokud někdo přežil a byl zajat, protože se vzdal, bude popraven v Iráku za členství v IS. A Francie nebude zasahovat,“ řekl nejmenovaný francouzský představitel. „Je to praktické řešení“.



Odhaduje se, že do Iráku a Sýrie odešlo bojovat za IS zhruba 1700 Francouzů. Podle francouzské vlády z tohoto čísla už stovky džihádistů zemřely nebo se vrátily domů.



Francie se začala bavit o legálnosti likvidace vlastních občanů poté, co se na podzim 2015 připojily francouzské letouny k americkému bombardování v Sýrii. Při říjnovém útoku poblíže Rakky byli zasaženi francouzští džihádisté. Podle Michela Verpeauxe, profesora ústavního práva na sorbonnské univerzitě, však francouzské zákony poskytují jen málo práv občanům, kteří se připojí k ozbrojené skupině a bojují proti vládě.



Podle Iráčanů už byly v Mosulu zabity tucty francouzských občanů. Sedmiměsíční ofenzíva se blíží k závěru, zbývá už jen vyhnat džihádisty ze západní části města. Francouzské speciální jednotky se pohybují po Mosulu bez svých iráckých kolegů. Prohledávají domy opuštěné cizími bojovníky a hledají důkazy o předešlých obyvatelích.



Francouzský „speciál“ v Mosulu.

Často jsou francouzští „speciálové“ oblečeni v iráckých uniformách a řídí vozy s logy irácké armády. Francouzi také zajišťují důkazy o chemických zbraních IS. Mají i forenzní tým, který sbírá lidské ostatky - kosti a tkáně - a snaží se je identifikovat podle DNA. Stejně tak sbírá DNA třeba z použitých hrnečků, aby našel shodu s lidmi na svém seznamu hledaných francouzských džihádistů.