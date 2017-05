Francouzský prezident Macron jedná s Merkelovou. Řeší i budoucnost Evropské unie

Merkelová prezidenta přivítala před budovou kancléřství kolem 17:45 s úsměvem, kterým jakoby chtěla potvrdit svá pondělní slova, že ke společnému jednání přistupuje plná sympatií.



Očekává se, že se dvojice předních politiků na seznamovací schůzce dotkne široké škály témat, od Evropské unie a vystoupení Británie z osmadvacítky, přes hospodářskou spolupráci a nutnost vnitřních francouzských reforem až po situaci v Sýrii či Turecku. Společná tisková konference je ohlášená na 18:45, ale může se i výrazně posunout.

Německá kancléřka před setkáním uvedla, že si chce především poslechnout Macronovy názory na to, jaké reformy jsou ve Francii i v Evropské unii nutné, a na základě nich hledat možné společné iniciativy. Zmínila se například o oblasti digitalizace nebo zlepšování kvalifikace mladých lidí. „Myslím, že má velmi dobré představy o tom, co je potřeba ve Francii udělat, a já jsem proto ta poslední, kdo přijde a bude mu říkat, co má Francie pěkně prosím dělat,“ podotkla Merkelová.

Devětatřicetiletý centrista Macron, který nedávno ve druhém kole francouzských prezidentských voleb porazil šéfku Národní fronty Marine Le Penovou, měl v pondělí napilno. V Paříži už stačil sestavením nové vlády pověřit starostu města Le Havre, šestačtyřicetiletého Édouarda Philippea.