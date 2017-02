Franz Kafka se potkává se současným děním v Rusku v projektu THE TRIAL

THE TRIAL osciluje hned mezi několika žánry – šest performerů hledá nový divadelní jazyk propojením současného tance, pohybového divadla s prvky hudebního a dokumentárního divadla, nevyhne se ani klauniádě a aktivistické performanci.

Režisér Didenko z Ruska je, poměry tam zná, ale proč zrovna Kafka? „Kafka je pro mě neuchopitelný, přináší otázky které neumím zodpovědět. Pokaždé, když si myslím, že jsem odpověď našel, zjistím, že ještě ne. Proces jsem si vybral, protože to co se děje dnes všude ve světě je nevyzpytatelné. Jde o mašinérii, se kterou nemůžeme nic dělat, nějakým způsobem je všudypřítomná. Tenhle stroj, kterému říkáme civilizace z nás dělá vězně, proto mě to téma zajímá,“ vyjádřil se k tématu.

„S Maximem se mi zkouší dobře, protože mám pocit, že mi dává prostor a přijímá to, co dělám. Když hledáme materiál, necítím pocit svázanosti a můžu překonávat své určité strachy, a tak rozvíjím to, co mě baví. Prostor mi přijde kouzelný, nabízí spoustu pohledů, je to takové hraní si. Zároveň to ale má v sobě dost špíny, zimy a takového nepříjemného pocitu,“ vyjádřil se k projektu a jeden z performerů Martin Šalanda.