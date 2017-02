Garáže pod Karlákem přivábí více aut, bojí se Zelení. Nemocní parkovat potřebují, reaguje radnice

Přestože se o proměně památkově chráněného a zároveň největšího náměstí v metropoli hovoří už od 90. let, konečný návrh „nového“ Karlova náměstí bude hotový teprve v září. Všechny předchozí pokusy byly neúspěšné hlavně kvůli neshodám mezi městskou částí, Národním památkovým ústavem a magistrátem.

Také současné představy vyvolávají napětí hlavně uvnitř městské části. Důvodem je především plánované vybudování garáží pod Karlovým náměstím.

„Dle dohody s Prahou se navrhne i vybudování podzemních garáží pod ulicí podél bývalé Jezuitské koleje (dnešní Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - pozn. red.) tak, aby se mimo jiné zajistilo parkování pro jednu z největších nemocnic v sousedství, která slouží nikoli jen místně, ale pro celou republiku. Park by se rozšířil i nad střechu garáží,“ představil pro server Lidovky.cz jednu z mnoha plánovaných proměn místostarosta Václav Vondrášek.

Zelení: chceme omezení dopravy

Právě tento návrh dráždí opoziční zastupitele za Stranu zelených, kteří mají na radnici čtyři zastupitele. Označují jej za nesmyslný. „Karlovo náměstí je dnes automobilovou dopravou zcela přetížené a vybudováním podzemních garáží se doprava akorát zahušťuje, protože se místo stává dopravně atraktivní. Cílem rekonstrukce musí být omezení automobilové dopravy, což mimochodem vyplývá z přání obyvatel,“ kritizuje plány zastupitel Michal Uhl (SZ).

„V obecné rovině lze konstatovat, že budování podzemních garáží má smysl pouze, pokud je pro rezidenty a pokud z povrchu zmizí stejný nebo větší počet parkovacích míst. Ani jedna z těchto dvou podmínek nebude splněna,“ říká dále zastupitel za Stranu zelených.

Místostarosta Vondrášek, zodpovědný mimo jiné za územní rozvoj, však za návrhem stojí, třebaže detailní řešení bude teprve zpracováno. „Je to přesně naopak. Obě podmínky budou splněny,“ shazuje výtky opozice s tím, že vybudováním podzemních garáží podél bývalé jezuitské koleje se rozšíří park do přilehlé ulice. Stávající parkoviště se pak podle něj má přesunout do podzemí. „Rozhodně nemá jít o nějaké hromadné garáže pro administrativní či podobné funkce,“ dodal vzápětí.



Podle Vondráška existují i jiné důvody pro vybudování podzemních parkovacích míst. „Další podstatou je uvolnění parteru okolních ulic od kvanta parkujících vozidel ve prospěch kvality veřejného prostoru,“ argumentuje místostarosta s odkazem na kritiku „zelených“ oponentů. Tu navíc považuje za odtrženou od reality. „Politika zelených, že občané auta nepotřebují, nekoresponduje s každodenní praxí. Jde o umělé strašení nárůstem dopravy, ke kterému vůbec nemá dojít,“ brání dále záměry městské části Vondrášek.

Zmiňuje také zásadní význam pro nemocnici. „Představa, že nemocní budou do nemocnice, která obsluhuje půl republiky, jezdit MHD, je zarážející. Jde o poskytnutí standardního komfortu nemocným, jejich rodinám a nemocničnímu personálu,“ uvádí.

Konečný návrh bude známý v září

Jak již dříve informoval server Lidovky.cz, konečný návrh rekonstrukce Karlova náměstí za odhadovanou částku 150 milionů bude hotový v září. Rekonstrukce by pak mohla začít v roce 2019. Vycházet bude z prověřovací studie vytvořené Institutem plánování a rozvoje Prahy (IPR) v roce 2015, třebaže má sloužit jen jako jakási předloha, nikoli jako konečný návrh.

S čím studie počítá? Mimo jiné s kavárnou uvnitř parku,dětským hřištěm mimo hlavní pěší zóny, doplněním přechodů pro chodce přes všechna ramena křižovatek i jinými cestami pro pěší (viz galerie či celkový návrh). Proti razantním změnám jsou však zástupci Národního památkového ústavu, kteří protestují například proti přílišnému zjednodušování a oklešťování původní Thomayerovy kompozice či vnášení kaváren do parku.

Parkovou úpravou Karlova náměstí z 19. století se proslavil významný architekt František Thomayer. I díky jeho práci bylo náměstí v centru metropole zařazeno mezi památkově chráněné oblasti. Už od 90. let se mluví o tom, že by náměstí mělo dočkat celkové přeměny, v roce 2008 se dokonce konala soutěž urbanistických návrhů.



Úpravou už prošlo okolí náměstí

Částečných úprav se náměstí dočkalo už v minulých letech - šlo o rekonstrukci tramvajové tratě a přilehlých chodníků (viz fotogalerie níže - pozn. red.). Pokud jde o celkovou rekonstrukci, spory mezi zúčastněnými stranami byly vždycky překážkou, a tak se žádný z návrhů neprosadil.

Soutěžní dialog, coby koncept znemožňující tyto spory, uspořádá společně Institut plánování a rozvoje Prahy s magistrátním Odborem strategických investic. Vycházet bude z prověřovací studie vytvořené IPR v roce 2015, přičemž samotná rekonstrukce by mohla být započata v roce 2019.