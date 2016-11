Podle Ťoka si Čína zakládá na politice územní celistvosti. „Čína je na toto téma háklivá. Měli by jsme politiku územní celistvosti Číny akceptovat a nedělat z toho problém,“ řekl ministr. Podle Gazdíka je ale problém někde jinde.



Ministr dopravy Dan Ťok

„I pravicové vlády politiku územní celistvosti akceptovaly. Jenže v současné době jsou tu snahy určitých skupin o těsnější ekonomické vazby,“ řekl Gazdík. Ten se také podivoval nad reakcí nejvyšších vládních činitelů poté, co se ministr kultury Daniel Herman setkal s tibetským vůdcem dalajlamou. „Prohlášení, které učinili politické špičky, by bylo na místě, kdyby nám hrozil druhý Mnichov nebo vpád vojsk Varšavské smlouvy, ale ne kvůli tomu, že se ministr kultury sejde s váženým mužem, jako je dalajlama,“ komentoval Gazdík. Podle Ťoka bylo největším problémem to, že se Herman setkal s dalajlamou v prostorách ministerstva. Tím se setkání stalo oficiálním.

Předávání vyznamenání jako za komunismu

Dalším tématem, kterého se politici dotkli, byly oslavy státního svátku 28. října. „Akce, které se ve sváteční den konaly, byly reakcí lidí, kteří jsou naštvaní. Chtěli jsme jen předat ocenění Jiřímu Bradymu a důstojně oslavit náš významný svátek,“ řekl Gazdík. Podle něj se státní vyznamenání předávají v současnosti stejně, jako za komunismu nebo fašismu.

Ministr Ťok souhlasil s Gazdíkem v tom, že politici mají národ sjednocovat. „Já necítím rostoucí míru naštvání ve společnosti. Nedělejme z toho bouřlivé téma, které potřebuje jakousi formu malé revoluce,“ řekl Ťok.