Pavel: Některá prohlášení politiků Česku škodí. V NATO budí dojem, že můžeme uhnout

„Všechny názory vybočující ze standardního proudu se velice rychle promítnou v celé alianci. Jinými slovy, když se náš prezident zúčastní (konference) na Rhodu, všichni v alianci to vědí a zaznamenají,“ řekl vysoký představitel NATO. Když podle něj někdo z českých představitelů řekne něco, co není v souladu s oficiální politikou vůči NATO, představitelé aliančních zemí se to ihned dozvědí.



„Takže myslet si, že tady to je náš dvoreček a ono to zítra přejde, je naivní. Obraz se o nás tvoří dlouhodobě,“ řekl a dodal, že je evidentní, že Česku některá prohlášení politiků škodí. Česko to ale podle něj nahrazuje velice pozitivním dojmem v mnoha dalších věcech. „Pak o nás vzniká trochu rozporuplný dojem, kdy jsme partner, kterému se sice dá do určité míry věřit, ale který může za určitých okolností někam uhnout. To je pozice, která by nás ne úplně těšila,“ poznamenal.

České politiky zkritizoval za přístup k migrační krizi. Strašit lidi přílivem migrantů je podle něj to nejjednodušší, na čem mohou získat politické body. Podotkl, že by měli otevřít solidní debatu o migraci. Evropu podle něj nepálí migrace jako taková, ale „nelegální“ migrace. Politici by se proto měli zaměřit na její sociální, právní a další aspekty. „Pak se chováme jako civilizovaný stát, který má nějaké zázemí, má nějakou kulturu a přistupuje k tomu s určitým nadhledem. Ale to se zatím bohužel moc nevidí,“ řekl.