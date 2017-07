Z astronautky generální guvernérkou. První Kanaďanka na ISS má být zástupkyní Alžběty II.

Novou generální guvernérkou Kanady by se měla stát kanadská astronautka Julie... | foto: Wikimedia/NASA

OTTAWA Novou generální guvernérkou Kanady by se měla stát kanadská astronautka Julie Payetteová. Informovala o tom ve středu kanadská média s tím, že její jméno by měl oznámit ve čtvrtek premiér Justin Trudeau. Třiapadesátiletá Payetteová, která byla dvakrát ve vesmíru, by měla do úřadu nastoupit v říjnu po oficiálním jmenování britskou královnou Alžbětou II.

Payetteová by měla v úřadu generálního guvernéra vystřídat šestasedmdesátiletého Davida Johnstona, který zastává tuto funkci od října 2010. Stane se tak čtvrtou ženou v úřadu generálního guvernéra Kanady. Ten zastupuje britskou královnu, která je oficiální hlavou země. Zatím poslední generální guvernérkou byla v letech 2005 až 2010 Michaëlle Jeanová.

Kanada vyplatila 186 milionů nejmladšímu vězni Guantánama. Peníze si již vyzvedl Rodačka z Montrealu Payetteová se účastnila dvou vesmírných misí. S raketoplánem Discovery v roce 1999, kdy se stala první Kanaďankou na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), a v roce 2009 letěla do vesmíru na palubě raketoplánu Endeavour.

Velká část úřadu generálního guvernéra je ceremoniální, formálně ale také jmenuje premiéra a vládu a podepisuje všechny federální zákony. Generální guvernér je i šéfem ozbrojených sil.