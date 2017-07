Geniální dirigent módy Cristóbal Balenciaga v londýnském Victoria & Albert

Christian Dior, Hubert de Givenchy, Oscar de la Renta, Emanuel Ungaro nebo Pacco Rabanne – tito hvězdní módní návrháři měli jednoho společného učitele a vzor. Tím byl Cristóbal Balenciaga, jehož dílo i práce jeho následovníků nyní představuje londýnské Victoria and Albert Museum výstavou s názvem Cristóbal Balenciaga: Shaping Fashion.

„Haute couture je jako orchestr a jeho dirigentem je Balenciaga. My ostatní návrháři jsme jako hudebníci, kteří následují pokyny svého dirigenta,“ řekl Christian Dior. Hubert de Givenchy zase prohlásil: „Myslím, že ani Bible mne nenaučila tolik, co Balenciaga“. Londýnské Victoria&Albert Museum představuje vůbec první výstavu, která uceleně mapuje práci tohoto ikonického španělského módního návrháře a jeho odkazu. Je to poprvé, co se mohou návštěvníci podívat na jeho unikátní přístup a dílo a také na práce jeho chráněnců a následovníků, současných designérů, kteří pracují stejnou inovativní metodou jako on.



Šortky na zahradu od slavného návrháře

Výstava je uspořádána u příležitosti stého výročí otevření prvního módního domu Balenciaga v San Sebastianu a 80tiletého výročí otevření jeho slavného módního domu v Paříži. Spíše než na retrospektivu jeho díla se výstava „Balenciaga: Shaping Fashion“ zaměřuje v detailu na pozdější část jeho kariéry, na padesátá a šedesátá léta minulého století, jednoznačně jeho nejtvořivější období jako mistra vysoké krejčoviny Haute couture. V této době nejen že oblékal nejslavnější a nejbohatší ženy světa, ale také vymýšlel revoluční tvary, střihy a modely jako například tuniku, pytlové šaty, baby doll nebo shift dress – které všechny zůstávají stylovými stálicemi.

Mezi vystavenými modely jsou například šaty pro hvězdu Hollywoodu Avu Gardner, módní ikonu Glorii Guiness a také kousky, které nosila jedna z nejbohatších žen světa Mona von Bismarck, která si od slavného návrháře nechala šít veškerou garderobu, třeba i šortky pro práci na zahradě. Jeho modely ale také nosila Jacqueline Kennedy.

Roentgenové snímky odhalují skryté detaily

Vystaveno je celkem 100 exponátů oblečení a 20 klobouků, které předtím nikdy nebyly představeny na veřejnosti. To vše je doplněno archivními nákresy, vzory látek, fotografiemi modelů i módních přehlídek, které odhalují nekonečnou kreativitu návrháře. K vidění jsou dokonce animace a rentgenové snímky některých modelů odhalující skryté detaily, které činily jeho práci tak výjimečnou. Výstava zahrnuje modely ze stálé kolekce muzea Victoria&Albert, které má největší sbírku tohoto geniálního návrháře na světě, ale také množství zapůjčených děl od soukromých sběratelů.

„Cristóbal Balenciaga byl jedním z nejvlivnějších módních návrhářů 20. století. Jeho dokonalé krejčovství, inovativní střihy i používání materiálů nastavily tón módy druhé poloviny 20. století,“ řekla Cassie Davies-Strodder, kurátorka této výstavy. Na vrcholu své kariéry v padesátých letech, kdy Diorův „New Look“ byl dominantní silou v módě, šel Balenciaga proti hlavnímu proudu, aby vytvořil revoluční střihy a tvary oděvů - modernější, výtvarně nápadité, na pohled estetické a pohodlné. Balenciaga měl neuvěřitelný cit pro materiál. Zatímco většina designérů začala nejdříve s nákresem a potom teprve hledala vhodnou látku, Balenciaga naopak začal nejprve s tkaninou, pro kterou vymyslel vhodný design. Na této výstavě jsou ukázány jeho nejinovativnější kolekce, které potvrzují, že jeho design byl opravdu výjimečný.

Proč by měla žena vypadat jako krabice?

Ne vždy se ale jeho avantgardní geometrické střihy setkaly s okamžitým úspěchem. K vidění je například večerní róba z roku 1954, na kterou Balenciaga použil balonové hedvábí, se kterým experimentoval od roku 1951, nebo „semi fit dress“, šaty uvázané páskem vpředu, ale vzadu volné, o kterých tehdejší editorka Harper ́s Bazaar prohlásila: „Proč by měla žena vypadat jako krabice?“ Dnes slavné koktejlky Envelope dress z roku 1967, kde experimentoval s tvarem a materiálem, sice získaly velkou popularitu a odezvu v tisku, ale zákaznice, která si je zakoupila, je krátce nato vrátila se slovy, že „v těchto šatech ani neprojde na toaletu“.

Jeho odkaz žije dál

Cristóbal Balenciaga vytvořil svůj poslední model v roce 1972 a ve stejném roce zemřel, ale jeho značka žije dál. A také jeho odkaz. Výstava ukazuje také práci třiceti designérů, které za poslednich 50 let ovlivnil, mezi nimi je například André Courrèges, Emanuel Ungaro nebo Oscar de la Renta. Perfekcionalismus Balenciagy a jeho soustředění na detail se odrazil i v práci Huberta de Givenchy. Vliv jeho střihů je vidět v dílech Molly Goddard a kreativní použití nových materiálů zase v práci dřívějšího kreativního ředitele módního domu Balenciaga Nicolase Ghesquière. Na výstavě jsou také slavné minišaty z kovových plíšků od Pacco Rabanne a od nejmladší generace designérů inspirovaných Balenciagou například Snake dress, který navrhla talentovaná nizozemská návrhářka Iris van Herpen pro zpěvačku Björk.

„Žena nemusí být perfektní, dokonce ani krásná. Moje šaty to udělají za ní,“ řekl jednou Balenciaga a jeho modely předvedené na výstavě to dokazují.