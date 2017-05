GIBIŠ: Fotky, tajné informace, šílený šéf FBI. Tři věci, které Trump totálně ‚zpackal‘ při schůzce s Rusy

Ono setkání 10. května mezi Trumpem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Bílém domě se mělo točit kolem situace v Sýrii, na Ukrajině a v Severní Koreji. Po schůzce se však hovoří o úplně jiných tématech, mnohem „výbušnějších“.

Už druhý den po schůzce vypluly na povrch první problémy. Ruské ministerstvo zahraničí a agentura TASS vydaly ze setkání několik fotografií. Američtí novináři přitom na setkání vůbec nesměli. Trumpovi lidé zveřejnění fotografií označili za ruský podraz, mluvčí ruského ministerstva zahraničí se tomuto tvrzení v podstatě vysmála. „Formát setkání nenaznačoval, že by se měly fotografie držet v utajení,“ řekla.

Co je ale vlastně tak problematické na několika snímcích z Bílého domu? Rusové zachytili Trumpa rozesmátého od ucha k uchu nejen s Lavrovem, ale i s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Pánové se na jedné z fotografií očividně velmi dobře baví.

Flynn kvůli Kisljakovi skončil

O přítomnosti Kisljaka nikdo z médií předem nevěděl. A i když je standardní, že se podobných setkání ministra s představitelem USA účastní i velvyslanec, v tomto případě jde o velmi kontroverzní případ.



Volební tým Donalda Trumpa je už téměř půl roku vyšetřován FBI kvůli podezřelým stykům s ruskými představiteli vlády a moci. Po pouhých 24 dnech ve funkci poradce pro národní bezpečnost musel kvůli tomu skončit Michael Flynn a je dál vyšetřován FBI. Jedním z hlavních důvodů byly styky během volební kampaně právě s Kisljakem.



Ruský velvyslanec v USA Sergej Kisljak.

Ano - s tím vysmátým mužem z fotografie, který se tak baví po Trumpově boku. V kontextu toho, co se dělo den před schůzkou, je celá věc ještě zarážející. 9. května totiž Trump okamžitě vyhodil ředitele FBI Jamese Comeye - muže, který stál v čele federálního úřadu vyšetřujícího ruské styky jeho týmu.

Nejen, že je velmi nešťastné a podivné odvolat muže, který tlačí na důkladné vyšetření prezidentových spolupracovníků, ale i způsob vyhazovu byl zarážející. Podobné změny se normálně předem oznámí šéfům ostatních bezpečnostních a zpravodajských složek. Trump podle zdrojů Reuters neinformoval nikoho.



A už vůbec ne přímo Comeye. Ten se o svém vyhazovu dozvěděl během setkání s agenty FBI v Los Angeles z televize za jeho zády. Když viděl bleskovou zprávu informující o jeho vyhazovu, považoval to za povedený vtip jeho kolegů. Standardním postupem by přitom bylo pozvat Comeye do Bílého domu...



Mnohem závažnější informace ze schůzky s Rusy se objevily večer v pondělí 15. května. Trump podle deníku Washington Post prozradil Rusům přísně tajné informace ohledně boje s Islámským státem, určené jen USA.



Aby bylo jasno: prezident USA jako vrchní velitel ozbrojených sil má právo říct komukoliv, co uzná za vhodné. Jenže Trump prozradil přísně tajné informace získané agentem izraelských tajných služeb, které měly být určeny jen a pouze USA. A i ve Spojených státech je měl vidět jen velmi úzký okruh lidí. „Trump odhalil Rusům víc informací, než my sdílíme s našimi vlastními spojenci,“ řekl zdroj Washington Post.

Izraelský agent v Rakka

Trump s Rusy probíral zákaz notebooků na palubách letadel v USA, který právě souvisí s prací izraelského agenta v řadách Islámského státu v syrském městě Rakka. Trump nejen, že nerespektoval zákaz sdílení informace, ale ohrozil i samotného agenta. Jeho osud po možném prozrazení by byl známý. V roce 2015 se objevilo video, na kterém několik dětských bojovníků IS v Sýrii střílí a uřezává hlavu šesti chyceným izraelským agentům...

Kromě toho tím Trump podle expertů prozradil Rusům způsoby a techniku práce se zdroji. Bílý dům se snaží okolo této aféry mlžit, zpochybňuje závažnost prozrazených informací. Na přímý dotaz, zda Trump předal Rusům tajné informace, odmítl poradce pro národní bezpečnost H.R. McMaster odpovědět...

Prezident USA Donald Trump s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Oválné pracovně Bílého domu.

Úsměvné je v tomto kontextu tvrzení Lavrova a Putina, že jim Trump nepředal žádné tajné informace. Jak oni mohou vědět, co považují americké tajné služby a jejich spojenci za tajné? Rusům musí celá aféra, zesměšňující amerického prezidenta - onoho muže, který je ponížil raketovým útokem na jejich spojence Asada - přijít velmi zábavná. „Budu muset Lavrovovi udělit důtku, napomenutí za to, že se o ta tajemství nepodělil. Ani se mnou, ani s ruskými tajnými službami, což je od něj velice ošklivé,“ smál se v týdnu Putin. Americký Kongres už tak pobavený není a požaduje důkladné vyšetření celé kauzy.

FBI řídil podle Trumpa šílenec

V pátek večer se pak objevil další detail ze schůzky s Lavrovem. Trump Rusům podle New York Times řekl, že si po vyhození ředitele FBI Comeye oddechl a zbavil se velkého tlaku. „Právě jsem vyhodil šéfa FBI. Byl šílený, opravdový blázen. Čelil jsem velkému tlaku kvůli Rusku. Ten je teď pryč,“ řekl Trump. Tentokrát Bílý dům dokonce použitá slova nezpochybňuje.



Trump očividně považuje za normální urážet šéfa prestižního úřadu, jednoho z nejdůležitějších pro americkou bezpečnost. A navíc před představiteli státu, který se snaží hackerskými útoky ovlivnit volby a chod země - FBI je jedna z organizací, která se právě na boji s Putinovými hackery (tvrzení amerických zpravodajských služeb) podílí.

Pokud by třeba Frederick Forsyth popsal podobné setkání v některé své knize, nikdo by mu nevěřil, že by prezident a jeho tým mohli tak totálně zpackat hned tři věci najednou během jednoho krátké schůzky s Rusy...



Jak také vyplynulo tento týden, pokoušel se Trump v únoru - tvrdí to Comeyho záznamy - ovlivnit právě vyšetřování ruské Flynnovy aféry. „Doufám, že tohle můžete nechat být,“ řekl Trump údajně Comeymu mezi čtyřma očima. Comey si průběh schůzky okamžitě zapsal a seznámil s ním několik svých kolegů v FBI.



Právě tento pokus o ovlivnění federálního vyšetřování je zatím nevážnější kauzou, která se kolem Trumpa točí. Ministerstvo spravedlnosti dokonce jmenovalo nezávislého vyšetřovatele ruských vazeb Trumpova týmu. Tím se stal respektovaný bývalý šéf FBI Robert Mueller. Trump na jeho jmenování na Twitteru reagoval, že jde o „největší politický hon na čarodějnice v americké historii“.

Comey vystoupí v Kongresu veřejně

V noci na sobotu pak Comey souhlasil, že bude na konci května veřejně vypovídat v Kongresu. Jeho svědectví může být velmi „výbušné“ a mohlo by dostat Trumpa ještě do větších potíží. Comey již v březnu v Kongresu řekl, že FBI je přesvědčen, že se Moskva pokoušela poškodit demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou a dopomoci ke zvolení Trumpovi. Stejný názor tehdy prezentovala i NSA - Národní agentura pro bezpečnost.

Trumpovo prezidentství se může stát další černou kapitolou v amerických dějinách - podobně jako to Nixonovo. Obliba současného prezidenta je na nejnižší od zvolení. Podle pátečního průzkumu agentury Ipsos ho podpořilo jen 38 procent dotázaných, 56 procent jeho kroky ve funkci hlavy státu neschvaluje, jeho obliba klesá především u republikánů. Zbývajících šest procent respondentů má „smíšené pocity“.

A že situace může brzy eskalovat, si uvědomuje i Bílý dům. Podle páteční zprávy CNN začali právníci Bílého domu zkoumat, jak funguje a probíhá proces impeachmentu a jak se mu lze bránit. Zároveň Washington Post uvedl, že „ruské“ vyšetřování FBI míří překvapivě i přímo do Bílého domu, k jednomu z Trumpových nejbližších lidí.



Po oznámení Trumpovy kandidatury na prezidenta se tomu všichni smáli a nevěřili, že se někdy může stát prezidentem. Podobně se dnes mnozí smějí představě, že by mohl být Trump sesazen pomocí impeachmentu. Trump už ale jednou dokázal nemožné, proč by to tedy nemohl „dokázat“ podruhé?