Gin a Tonic v cheesecaku s bezinkovým sirupem. Osvěžte se

Bezinkový sirup se potkává s ginem a tonikem

Tvrdí se, že bezinky, tedy bílé květy černého bezu, začínají léto. Nadšenci milující tyto voňavé květy již zajisté mají hotovýbezinkový sirup nebo bezinkový džem a někteří se možná pokoušejí o fermentované bezinkové šampaňské. Někdo má rád smažené kosmatice, ( jen moc nejezte stopky, ale opravdu jen květy), někdo suší květy bezu na čaj, aby ho v zimních měsících květy potěšily, jakmile po zalití horkou vodou ukáží opětovně svá roztomilá kvítka. ̈

Ať již máte rádi bezinky z jakýchkoliv důvodů, je jasné, že patří k letnímu hodování. Jsou úžasnou přírodní surovinu, která nic nestojí a získáme z ní opravdu mnoho. Už jen ta omamná vůně! Bezinková limonáda připravená ze sirupu z květů za mohutné podpory citrónů přinese osvěžení (nejen) pro letní dny. Ovoní a ozvláštní svojí chutí a přinese úplně jiné příchutě létu. Bezinkový sirup lze také přidávat do prosecca či jiných šumivých vín anebo dle posledních trendů ho lze přidávat do koktejlů či jiných míchaných nápojů. Stejně svěží je i bezinková zmrzlina.



O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Renesance ginu začala v Anglii

Ideálně se hodí pár kapek bezinkového sirupu i do oblíbeného nápoje ginu s tonikem. Díky nové módní vlně, na které se poslední roky gin veze, zažívá tato pálenka opravdovou renesanci. Giny se přidávají do koktejlů a long drinků jednoduše proto, že jsou otevřenější a přístupnějších daleko více chutím, než je třeba chuťově tvrdší vodka. Giny si můžete vychutnávat opravdu v rozmanitém výběru, neboť v poslední době je destilování ginu nejen módní záležitostí, ale i otázkou cti a úspěchu jednotlivých producentů této pálenky.



Giny, zvláště ty anglické, mají nově nespočetné množství příchutí a tónů a každá destilérka si svůj recept pečlivě chrání před konkurencí. Kromě jalovce, který je nezbytnou surovinou při jeho výrobě, a to i toho ještě nezralého, zeleného, jsou zde tzv. botanical, mnoho jiných přírodních surovin, tedy bylin, koření a ovoce, které ginu dávají neopakovatelnou příchuť.

A právě jejich dávkování a míchání, což je u ceněné značky ginu opravdová věda, a výběr z tak širokého spektra, je tajemstvím chutí ginu. Jako příklad může posloužit jalovcový sen z oblasti anglického Northumerlandu v podobě ceněné značky Hepple gin, jehož tvůrci hledali ten správně (ne)zralý jalovec, aby dodal ginu jasnější, zelenější chuť, přesto s velmi jemným dotykem. Před výsledným produktem vyzkoušeli stovky kombinací, než nalezli tu správnou. A v tom je lahodnost ginu. Nakonec osvěžující gin a tonik patří k Anglii a ať už si ho dáte kdekoliv, je to jen důkaz, že dnes je gin nepochybně trendy pití.

Osvěžte se s nepečeným dortem

Zkuste se svést na vlně oblíbeného ginu s tonikem a připravte si nepečený cheesecake s poslední vrstvou plnou těchto chutí. Rozhodující je bezinkový sirup, který k chuti ginu báječně sedí a nahradí zde cukr. Na ochucení použijeme i pár kuliček jalovce, který ještě zvýrazní přítomnost ginu a nesmíme zapomenout i na citrón, limetku a pomeranč.

Obrňte se trpělivostí, protože cheesecake potřebuje pár hodin k odpočinku a usazení se v ledničce, ale výhodou zase je, že nemusíte v horku zapínat troubu, abyste si vychutnali tento báječný dezert. Chladivé osvěžení s příchutí ginu je tu!

Cheesecake s bezinkovým sirupem a ginem

(Inspirace Delicious magazine)

Na základ cheesecaku:

275 g karamelových sušenek



80 g nesoleného másla



Na krémovou vrstvu:

500 g krémového sýra Philadelphia nebo Lučina (bez příchutě a plnotučná)



500 g sýra mascarpone



5 lžic medu



1 citrón (kůra i šťáva)



1 limetka (kůra i šťáva)



Na vrstvu bezinkového sirupu s ginem

6 plátků želatiny o velikosti hrací karty



2 citróny (široké plátky kůry a šťáva)



1 limetka jen šťáva



šťáva z 1/2 pomeranče



3 lžíce bezinkového sirupu



6 kuliček jalovce



4 lžíce ginu



100 ml toniku



300 ml bezinkového sirupu



pár snítků širokolistého nebo citrónového tymiánu



Postup: Nejdříve si připravíme základ cheesecaku. Do mixéru dáme celé balení karamelových sušenek, které jsme předtím ještě v obalu trochu zlámali válečkem na nudle. Sekáme asi 2 minuty, dokud sušenky nebudou úplně na drobečky. Přidáme rozpuštěné máslo a vše ještě jednou v mixéru spojíme. Do dortové formy o velikosti 20 cm v průměru lžící přendáme sušenkovou směs s máslem a namačkáme ji na dno formy a do stran a uhladíme. Dáme do chladničky asi na 2 hodiny usadit.

Dále si připravíme krémovou vrstvu. Do kuchyňského robotu dáme krémový sýr a mascarpone, přidáme nastrouhanou kůru z citrónu a limetky a také vymačkanou šťávu z citrónu i limetky bez pecek. Přidáme med a metlou vše důkladně spojíme. Stěrkou přemístíme na vychladlý a ztuhlý sušenkový základ, uhladíme a dáme do ledničky na další 2 hodiny usadit. Před vypršením času k usazení krémové vrstvy si připravíme poslední vrstvu s bezinkovým sirupem a ginem s tonikem.

Nejdříve si škrabkou oloupeme citrón a ponecháme si široké plátky citrónové kůry. Ze zbytku citrónu vymačkáme šťávu. Celou limetku rozkrojíme a vymačkáme šťávu. Z půlky pomeranče si také vymačkáme šťávu. Do malého kastrůlku dáme bezinkový sirup, přidáme citrónovou kůru a šťávu z citrónu, limetky a pomeranče. Přidáme rozdrcené kuličky jalovce a vše pomalu na mírném ohni zahřejeme jen do bodu varu, nesmí se však déle vařit. Odstavíme z plotny.

Do misky se studenou vodou dáme postupně plátky želatiny a necháme asi 5 minut máčet.

Poté vezmeme mísu a přecedíme do ní zahřátý sirup. Vezmeme míchací metlu a postupně bereme lístky změklé želatiny, vymačkáme jie a postupně zašleháváme do teplého sirupu. Stále mícháme a přidáme gin a tonik. Jakmile začne směs chladnout, pomalu houstne. Vyndáme chlazený cheesecake a opatrně lžící naléváme sirup na cheesecake. Pokračujeme až k úplnému okraji dortové formy. Nakonec přidáme jen pár lístků tymiánu a opatrně přendáme do ledničky, kde by měl být další 4 hodiny, nebo i déle, třeba i přes noc, dokud se poslední vrstva neusadí. Hotový cheesecake zdobíme zbývajícími snítky čerstvého tymiánu a podáváme s malinami nebo borůvkami. Můžeme je i před podáváním nechat nasáknout do ginu.