Givenchy a Audrey Hepburnová? Láska na celý život

Tuto okouzlující herečku mohli diváci České televize o Vánocích vidět ve dvou ikonických filmech – Prázdniny v Římě a Snídaně u Tiffanyho. Modely šatů z těchto i jiných filmů včetně filmových ukázek jsou mezi jinými k vidění na této výstavě.



Expozice byla připravena v úzké spolupráci se samotným návrhářem, který také výstavu otevíral. Instalace poskytuje jedinečný pohled do jeho kariéry, která trvala půl století - od otevření jeho módního domu v roce 1952 až do jeho odchodu do důchodu v roce 1995. Návrhář osobně vybíral své oblíbené modely , z nichž některé nebyly dosud nikdy představeny na veřejnosti. Výstava mohla vzniknout i díky spolupráci mnoha soukromých sběratelů a klientů, kteří zapůjčili modely ze svých sbírek.

Audrey Hepburnová Narodila se v roce 1929 a byla jednou z nejznámějších tváří filmového plátna druhé poloviny 20. století. Pocházela z významné aristokratické rodiny (po matce holandské a po otci irské). Původně studovala balet, ale později se proslavila v muzikálech a filmech. Průlom v její kariéře znamenal film Prázdniny v Římě, za který dostala v roce 1954 Oscara. Mezi dalšími slavnými filmy byly například Vojna a Mír, Snídaně u Tiffanyho, Jak ukrást Venuši, My Fair Lady, Čekej do tmy. Při svém hereckém nadání představovala nový typ krásy, byla symbolem oduševnělé elegance a módní ikonou. V osmdesátých letech se věnovala práci pro humanitární organizace, stala se velvyslankyní UNICEF. Zemřela v roce 1993 na rakovinu, je pochována ve Švýcarsku.



Spletl si ji s Katherine

Velká část výstavy je věnována jedinečnému přátelství a profesionální spolupráci mezi Hubertem de Givenchy a Audrey Hepburn. Jejich kreativní spolupráce začala v roce 1953 a trvala po celý život herečky. Audrey Hepburn tehdy oslovila začínajícího módního návrháře, když hledala vhodné kostýmy pro připravovaný film Sabrina. V Evropě ještě nebyla tehdy tolik známá a Hubert de Givenchy se domníval, že jde o slavnou Katherine Hepburnovou. Na první pohled ho ale okouzlila a obdiv byl vzájemný. Audrey potom nosila jeho šaty nejen v dalších filmech, kde hrála (například ve fimu Jak ukrást milion nebo Snídaně u Tiffanyho), ale i v soukromí . „Šaty od Givenchyho jsou jediné, ve kterých se cítím sama sebou. On je více než módní návrhář, je tvůrce osobnosti“, řekla herečka.



Vedle modelů šatů, které nosila Audrey Hepburnová jsou prezentovány i šaty, které Givenchy tvořil pro další slavné osobnosti a nekrásnější ženy 20.století jako například pro Jackie Kennedy nebo Grace Kelly, pozdější monackou kněžnu, a mnoho dalších modelů pro soukromou bohatou klientelu. Kromě šatů jsou prezentovány i nákresy , fotografie a filmové ukázky, které přibližují atmosféru té doby a nadčasovou krásu módy Huberta de Givenchy.

Není to poprvé, kdy je v Haagu k vidění dílo Huberta de Givenchy. Velká výstava jeho modelů se konala již v roce 1988 a jejího otevření se účastnil jak módní návrhář, tak i slavná herečka, která měla po své matce kořeny v Holandsku. „Tato expozice je velmi emocionální oslavou Audrey Hepburn v její rodné zemi. Jsem přesvědčen, že Audrey by byla velmi pyšná a spokojená s touto krásnou výstavou. Milujeme tě Audrey,“ vyjádřil se evidentně dojatý návrhář při otevření současné výstavy v Haagu, která potrvá do 26. března.

Ambasadorka UNICEF

Audrey Hepburnová byla nejen nádherná žena a vynikající herečka, ale i velmi empatický a citlivý člověk se srdcem na správném místě. V osmdesátých letech pověsila hvězdnou kariéru na hřebík a po zbytek svého života (zemřela v roce 1993) se věnovala pomoci dětem v rozvojových zemích, byla ambasadorkou UNICEF. Proto také část výstavy je věnována této její humanitární činnosti.