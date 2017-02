Givenchyho módu proslavila Audrey Hepburnová a její malé černé

Hepburnová byla jeho múzou i přítelkyní. Přijela za ním do Paříže poté, co uviděla jeho kolekci - v pleteném tričku, upnutých kalhotách a sandálech. Givenchy sice čekal jinou Hepburnovou, rovněž herečku Katherine, ale vztah přerostl ve 40leté přátelství. Návrhář tvořil šaty pro její filmové role i premiéry. Společně dali tvář idolu ženské krásy 60. let - perfektním křivkám, úzkým bokům a labutí šíji.



Hubert James Taffin de Givenchy se narodil 21. února 1927 ve francouzském městečku Beauvais do zámožné rodiny, která doufala, že se z něj stane úspěšný právník. Odmala se bavil kreslením šatů. V deseti letech jej na mezinárodní výstavě v Paříži okouzlil model Cristobela Balenciagy a malý Hubert měl o své budoucnosti jasno. Rodné město opustil po osvobození Francie v roce 1945. Studoval na umělecké škole v Paříži a začal pracovat v módním průmyslu.

Givenchy kreslil u Jacquese Fatha, Roberta Pigueta, Luciena Lelonga, spolupracoval s Christianem Diorem či Elsou Schiaparelliovou. V roce 1952 si otevřel vlastní salon a předvedl první kolekci haute couture. Jako zřejmě nejmladší pařížský návrhář - bylo mu 25 let - předvedl Givenchy odvážné kousky. Z úsporných důvodů sice použil levnější materiály, ale vynahradil si to zase nápaditým designem.



A podařilo se mu ohromit i přísné pařížské publikum. Například blůza „Bettina“ se širokými rukávy je dodnes pojmem. Za rok Givenchy představil jako první významný designér luxusní kolekci „pro běžné nošení“. Svět módy obohatil o šaty nazvané Bag (Pytel), Enveloped (Zabalený) a kabát s trychtýřovitým límcem. Jeho prací se inspirovali i další návrháři, Gianni Versace nebo Karl Lagerfeld.

Popularitu Givenchymu přineslo také oblékání celebrit. Kromě Hepburnové to byla zejména Jacqueline Kennedyová. Na pohřbu jejího manžela, amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, mohl celý svět spatřit pozůstalé oděné v Givenchyho modelech. Do jeho šatů se zamilovaly rovněž Greta Garbo, Marlene Dietrichová, Elizabeth Taylorová nebo Grace Kellyová. „Stal jsem se slavným díky těm druhým,“ říkával skromně Givenchy.

Malou revoluci návrhář vyvolal šaty rozdělenými na vrchní díl a lehkou sukni, dva díly, které se daly dále kombinovat. Do té doby haute couture vládly korzety. Givenchy byl také průkopníkem zavádění nových materiálů do „vysoké krejčoviny“ - například polyakrylnitrilu (v USA pod názvem orlon), vlákna na látku podobnou vlně, ale nemačkavou a tvarově stálou. Také se nebál použít obyčejnou bavlnu, do té doby pouze pomocný materiál na zkoušky.

Parfémy i pánská móda

Luxusní značka Givenchy se zanedlouho rozrostla i o vůně. První s názvem L’Interdit návrhář vytvořil v roce 1957 a proslavila ji opět Hepburnová. Mezi další známé vůně patří Amarige, Organza či Hot Couture. Tváří značky Givenchy se v posledních letech stala herečka Liv Tylerová nebo zpěvák Justin Timberlake. Do portfolia firmy patří také pánské oblečení, nejrůznější módní doplňky a šperky.



V roce 1988 Givenchy svůj podnik z finančních důvodů prodal francouzské skupině LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, která nabízí také značku Dior, šampaňské Moët & Chandon, Dom Perignon a Veuve Clicquot, koňak Hennessy, šperky Chaumet či Bulgari nebo hodinky TAG Heuer. V roce 1995 Givenchy odešel do důchodu. Na pozici kreativního ředitele jej postupně vystřídala slavná jména: John Galliano, Alexander McQueen či Riccardo Tisci.