Grilování bez tuku. Zkuste kuřecí stehna či zeleninový salát

Kuřecí stehna

"Kuřecí stehýnka jsou pro začínajícího grilaře pokročilou metou. Nejsou ani libová, ani minutková, a nemůžete je proto položit přímo nad žhavé uhlíky. Vždycky musí ležet trochu bokem a oddávat se nepřímému teplu, jinak je sežehnete, aniž by se stačily dodělat uvnitř. Potřebují 20 minut, někdy ještě trochu víc, a logicky je tedy vůbec nezkoušejte na grilu bez příslušného poklopu, který nad nimi drží teplo jako ochrannou, pečující ruku," říká kuchařka a zakladatelka Chuťopisu Jana Florentýna Zatloukalová.

Co budete potřebovat?

800 g horních dílů kuřecích stehen (tzv. špalíčky), s kostí a kůží

3 lžičky mleté papriky

1 lžička koriandrových semínek

1 lžička kardamomových tobolek

pár semínek fenyklu

1 lžička hnědého cukru

1 lžička soli

černý pepř podle chuti

2 lžíce vinného octa

olej na potření grilovacího roštu

Kardamomové tobolky rozmáčkněte a vyberte z nich semínka; slupky zahoďte. V hmoždíři společně rozdrťte papriku, koriandr, kardamomová semínka, fenykl, půl lžičky cukru a sůl, případně pepř. Maso opláchněte, osušte a posypte směsí koření. Řádně rukama převracejte, dokud se stehna rovnoměrně neobalí. Nechte půl hodiny odpočinout při pokojové teplotě.

Mezitím si rozehřejte gril pro nepřímé grilování. Uhlíky odsuňte na jednu stranu grilu nebo je rozložte po obou stranách a prostředek grilu nechte bez spodního žáru. Před započetím grilování potřete rošt olejem, snadno to jde papírovou utěrkou namočenou v oleji a drženou v grilovacích kleštích. Pod tu část grilu, na kterou přijde maso, umístěte odkapávací jednorázovou hliníkovou misku. Maso položte na rošt kůží nahoru, gril zakryjte poklopem a na deset minut na maso zapomeňte.

Zatímco si stehna zvykají na teplo, rozmíchejte ocet se zbývajícím cukrem, špetkou soli a 100 ml vody. Po deseti minutách grilování touto ochucenou vodou potřete maso, stačí jen na horní straně. Opakujte po každých následujících pět minut, dokud nejsou stehna propečená až ke kosti, celkem budou potřebovat 20-30 minut podle žáru grilu. Klidně obětujte jeden zkušební kousek, abyste ho nařízli a zjistili situaci, časem se z vás ale určitě stanou profíci a propečení poznáte dotykem. V žádném případě se nemusíte obávat, že maso bude cítit octem, ten vám přinese pouze příjemné zážitky v podobě velmi křehkého a šťavnatého masa, aniž by se ho dotkla kapka oleje.

Grilovaná panenka

"Pokud si zatím ještě na nic grilovaného netroufáte, vepřovou panenkou pravděpodobně nic nezkazíte. Je rovnoměrná, veskrze malá, trochu jí to trvá, než se vám podaří ji zcela vysušit. Než ji zprudka opečete ze všech stran, bude propečená tak akorát na to, aby po krátkém odpočinku byla uvnitř pěkně dorůžova, avšak nikoli syrová. Ochutit ji můžete klidně až po grilování, a to třeba pestem, bylinkovým máslem, nasekanými rajčaty s olivovým olejem a bazalkou anebo některou ze studených omáček," vysvětluje kuchařka.

Co budete potřebovat?

2 kousky vepřové panenky, každý o váze zhruba 400 g

2 lžíce plnotučné hořčice

1 lžička sladké nebo středně pálivé papriky

1 stroužek česneku

1/2 lžičky soli

čerstvě mletý černý pepř

Z masa odřežte všechny povrchové slabé stříbrně vypadající blány a zbytky tuku. Hořčici smíchejte se solí, paprikou, rozetřeným česnekem a pepřem podle chuti. Maso ze všech stran potřete ochucenou hořčicí a nechte aspoň 4 hodiny, ale lépe do druhého dne, marinovat v lednici.

Připravte si gril na nepřímé grilování, tedy tak, aby žhavé uhlíky byly pouze po stranách, zatímco střední část grilu pod sebou žádný zdroj horka mít nebude. Rošt potřete olejem a položte na něj obě panenky. Přikryjte gril poklopem a nechte 30 minut bez povšimnutí.

Po 30 minutách (nebo i dříve, jsou-li kousky panenky menší a slabší) zkontrolujte maso: nemělo by na dotyk působit měkce jako za syrova, ale mělo by klást odpor a pružit. Sejměte ho z grilu na prkénko a nechte pod alobalem 5 minut odpočívat. Teprve potom rozkrájejte zhruba na centimetrové plátky - šikmé nebo rovné, jak uznáte za vhodné.

Salát z grilované zeleniny

Stejně jako kuřecí stehna uvedená výše, ani grilovaná zelenina se nemusí dotknout oleje, než ji položíte na gril. V jejím případě jí ale sluší následná zálivka, která se bez oleje neobejde, a taky trochu čerstvých bylinek.

3 papriky, každá jinak barevná

1 malá cuketa (250-300 g)

1 malý lilek (pevný na omak, o něco světlejší než temně fialový)

3 lžíce panenského olivového oleje

pár snítek čerstvého tymiánu a dobromysli

sůl a pepř podle chuti

Paprikám vyřízněte jádřinec, rozdělte je na třetiny nebo čtvrtiny, očistěte z nich bílá žebra se zbytky semínek a opláchněte je. Nakonec nakrájejte na trojúhelníky velké 3-4 cm. Cuketu i lilek opláchněte ještě před krájením, pak z nich vytvořte asi půl centimetru silná kolečka, přičemž stopku odstraňte.

Kousek grilovacího roštu na rozehřátém grilu potřete olejem. Přímo nad žárem postupně po dávkách opékejte nakrájenou zeleninu, nasucho, neochucenou, po obou stranách tak, aby na ní zůstaly tmavé stopy po roštu. Po obou stranách opečenou zeleninu odkládejte a vrstvěte do misky. Nebojte se žáru, ale buďte ve střehu; jakmile zpozorujete hnědý obtisk po roštu, otočte na druhou stranu nebo vyjměte stranou do misky.

Až budete mít všechnu zeleninu opečenou, zalijte ji olejem, ochuťte solí a pepřem - stačí jen zlehka - a přihoďte lístky bylinek. Nechte aspoň deset minut odpočinout. Už tak dost barevný salát můžete ještě víc nabudit závějí rozdrobené fety.