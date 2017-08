Grilování v přírodě? Vykopejte si Setonův hrnec

Je to vlastně jenom díra v zemi s několika horkými kameny a trochou vody, ale úplně stačí k přípravě teplého oběda. Výroba tohoto hrnce vám zabere delší dobu než běžná příprava jídla na grilu nebo v kotlíku, ale budete se při ní cítit jako praví zálesáci. Není na tom nic těžkého, potřebujete jenom přírodní materiál a trochu trpělivosti.

ADVERTORIAL

Maso v Setonově hrnci si můžete připravit jak doma na zahradě, tak v lese při stanování. Podzemní způsob vaření se hodí na přípravu receptů určených pro gril. Pokud jste tedy dostali chuť na marinované maso, ale nemáte ho na čem ugrilovat, můžete setonův hrnec použít jako alternativu.



Jeho výroba je poměrně jednoduchá. Nejprve si připravte ohniště s dostatkem suchého dřeva, které budete později potřebovat ve formě žhavých uhlíků. Do něj nanoste několik velkých kamenů.

Jak grilují v USA? Spojené státy jsou mateřskou zemí tohoto způsobu upravování masa a všech aktivit s ním spojených. Grilování se tu říká „barbecue“ a i tady občas probíhá venku. „Většina lidí včetně obyvatel města griluje spíš doma. V přírodě či v lese nicméně používají přenosné grily nebo hibači (mobilní ohniště japonského původu, pozn. red.),“ vysvětluje Rene Trossman, hudebník pocházející z Chicaga, který v současné době žije v Praze. „V mnoha parcích zase najdete obrovské, do země zapuštěné grily k veřejnému užití. Rozumní lidé jim ale obvykle příliš nevěří.“ Rene Trossman

Podle jejich velikosti jich budete potřebovat 15 – 20. Větší kameny teplo déle udrží, jsou proto na výrobu Setonova hrnce vhodnější. Musíte je ale v ohništi nechat delší dobu, aby vstřebaly žár z ohně. Neměli byste používat mokré kameny nasáklé vodou, protože ty budou v ohni pukat.



Mezitím co dřevo hoří a zahřívá kameny, vykopejte jámu úzkou a hlubokou asi půl metru. Do ní ke kraji zapíchněte dřevěný kolík tak, aby vyčuhoval a šel později dobře vytáhnout. Měl by být tlustý asi pět ažosm centimetrů. Dno díry poté vysypte žhavými uhlíky a popelem z ohniště.

Na ně opatrně vložte polovinu horkých kamenů (můžete je do jámy dokoulet) a vše zasypte zbylými uhlíky. Pracujte rychle, aby vám kameny nevychladly. Marinované maso se zeleninou, houbami, nebo čímkoliv jiným, na co zrovna máte chuť, zabalte do alobalu nebo pečícího papíru (pokud ho nemáte, použijte kopřivové listí) a vložte do horkých uhlíků v jámě.

Přidejte další horké kameny, následně vše zahrňte zeminou a dobře udusejte. Počkejte deset minut až čtvrt hodiny, vytáhněte kolík a do díry po něm nalijte asi dva litry vody. Při nalévání buďte opatrní. Příliš prudký proud vody může zanést do jídla hlínu nebo popel.

Maso nechte v Setonově hrnci dusit asi dvě hodiny. Nebuďte nedočkaví a nevyndavejte ho příliš brzy, protože nedopečené ho už nemůžete do hrnce vrátit zpátky. Když je jídlo hotové, opatrně odstraňte udusanou hlínu a kameny zakrývající maso. Očistěte alobal od hlíny, rozbalte ho a můžete podávat.

V Setonově hrnci si můžete připravit téměř vše, co vás napadne. Nebojte se využít bylinky a koření a vyrábět různé marinády. Dejte si ale pozor, abyste to nepřehnali. Příliš komplikované a chuťově výrazné marinády totiž úplně zastíní chuť masa.

Pokud vyzkoušíte vaření v Setonově hrnci doma na zahradě, budete samozřejmě mít mnohem větší možnosti než uprostřed divočiny. Lilek nebo cuketu asi v lese neseženete, můžete je ale nahradit třeba nasbíranými houbami. Jako dělané pro Setonův hrnec jsou brambory, které můžete péct ve slupce, pouze omyté a zabalené do kopřivových listů nebo alobalu. Oloupejte je až po vytáhnutí z hrnce a podávejte jako přílohu k masu.

Pro podzemní vaření se nehodí recepty se sýrem, který se ve vyšších teplotách roztéká. Můžete místo něj použít třeba tofu, které předem naložíte do marinády. Ideální je tofu uzené, které je velmi pevné a dobře chutná.