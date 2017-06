Gripeny, parašutisté i minuta ticha za Lidice. Na Bahna se přišly podívat tisíce lidí

Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) je potěšující masivní účast. Loni přišlo okolo 50 tisíc lidí a letošní návštěva může být i díky počasí možná i větší. „Celá akce je dělaná proto, aby lidé měli s armádou kontakt. Aby viděli, co dělá, jak to dělá a kam jdou peníze daňových poplatníků,“ řekl po zahájení Bahen Stropnický novinářům.



Ministr řekl, že se v posledních letech poměrně daří dohánět investice do armády i nábor nových vojáků. „Loni jsme udělali rekord a přijali jsme 2200 vojáků. To je skoro deset procent armády. Ale je to brutto. To znamená, že nám zase část vojáků odchází. Nemusí to být profese na celý život. Čistý přírůstek byl minimálně 1300,“ řekl Stropnický.

Letošní Bahna začala minutou ticha za oběti z Lidic, středočeské vsi, kterou nacisté srovnali před 75 lety se zemí. Pak nad hlavami diváků prolétly letouny Kasa, Gripeny a armádní vrtulníky, z nichž vyskočili parašutisté. Na programu celodenní akce, kam míří nejen nadšení fanoušci armády, ale i rodiny s dětmi či cizinci, jsou ukázky z vojenské historie, například bitvy u Zborova nebo ze západní fronty roku 1944. Současná technika se předvedla ukázkou obranné operace k odvrácení útoku protivníka.