Guru Jára kolabuje, tvoří ale dál, říká jeho žačka. Češi i Japonci za ním jezdí do vězení

Už skoro rok a půl žije za znásilňování stíhaný čtyřiačtyřicetiletý vůdce komunity, kterou mnozí odborníci nepokrytě nazývají sektou, Guru Jára či také Óm nadsamec (civilním jménem Jaroslav Dobeš - pozn. red.) ve filipínském vězení. V posledních měsících se ale jeho zdravotní stav výrazně zhoršil, varují úpěnlivě jeho žáci vyznávající tantrické učení.

Server Lidovky.cz se podařilo získat týden staré informace, které z poslední návštěvy v Manile přivezli jeho příznivci. Pravidelně za Guru Járou a jeho nejbližší spolupracovnicí, též stíhanou Barborou Pláškovou, jezdí jak příznivci z Česka, tak i ze zahraničí. Jeho učení a postoj k životu si prý vedle Čechů zvlášť oblíbili Američané a Japonci.

Nesnesitelné vedro a věznice bez toalet

Během posledních návštěv, které probíhají podle pravidel manilské věznice dvakrát až třikrát do týdne na zhruba sedm hodin, už ale Guru Járovi docházely síly. „Sužují ho více než čtyřicetistupňová vedra, žije v místě bez klimatizace, kde navíc permanentně hrozí infekce, horečky. Výrazně zhubl, má zažívací potíže, ve věznici údajně není pro muže ani záchod,“ vypráví sklesle o tamních podmínkách jeho příznivkyně Dagmar Světlovská.

Guru Jára podle ní v poslední době úplně omezil kontakt s veřejností. „Je slabý,všechny organizační záležitosti proto zařizuje jen Durga (civilním jménem Barbora Plášková - pozn.red.),“ říká.

Jeho příznivci tak prý čerpají energii třeba i z pouhé přítomnosti v detenčním zařízení, kde nyní Guru Jára pobývá. „Častokrát v době návštěv třeba jen ležel na zemi v kleci, mřížemi obehnaném malém prostoru pro návštěvy, a ti, kteří přijeli za svým mistrem, se kolem něj shromáždili, podporovali ho posíláním energie a vnímali jeho energii. Modlili se za něj,“ rozpláče se najednou během setkání bývalá novinářka a Dobešova mluvčí Světlovská.

I přes docházející fyzické síly se prý Guru Jára i nadále soustředí na šíření svých myšlenek. „Stále píše a tvoří. Transformoval své nauky. Jeho poslední kniha Metafyzické mříže psaná z filipínského detenčního zařízení má velký úspěch, překládá se do mnoha světových jazyků, japonštiny, angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny, španělštiny,“ vypráví jedna z nejbližších spolulektorek.

Učení Guru Járy podle ní zajímá i řadu jeho “spolubydlících” v detenci. „Stále pomáhá lidem. Některé z vězňů léčil, jiným pomohl radou, dodnes ho proto oslovují ‚Mistře‘ nebo Guru,“ vypráví dál Světlovská. Obdivují jej prý i někteří tamní bachaři.

V současnosti stále funguje i ašrám, který dávno před zadržením vybudoval na Filipínách (kde žije Guru Jára trvale od roku 2007). Ašrám v současnosti vedou a spravují jak současní, tak bývalí žáci Guru Járy. „Jeho fungování je trošku složitější, protože tam guru není fyzicky, jeho energie tam ale přesto zůstala,“ povídá Světlovská redaktorce serveru Lidovky.cz. Čas od času její vyprávění přeruší pláč. To například, když si vzpomene na malou dceru Guru Járy.

Metoda odháčkování

Ašrámu podle jeho žákyně nejvíce pomohla údajně lživá mediální kampaň, za níž prý stojí dvě ženy, které si podle ní znásilnění vymyslely. Jejich výpovědí považuje za lživou a manipulativní kampaň. Podle obžaloby však ženy a dívky na seminářích Guru Jára znásilňoval, což měl maskovat metodou zvanou „odháčkování“. Účastnicím jeho lekcí tvrdil, že jsou jejich problémy způsobeny energetickými háčky, které v nich zanechali dřívější sexuální partneři.

Tyto háčky ženám údajně uvolňoval sexuálním stykem, což odborníci považují za holý nesmysl. Klientky esoterické školy Poezie, která měla tisíce příznivců, o metodě nic nevěděly. Některé se bránily, většina z nich však nebyla schopná ovládat své tělo a bránit se. Touto metodou podle obžaloby prošly stovky žen.

Příznivci Guru Járy za ním však i přes názory odborníků, například z řad sexuologů, psychologů a teologů, stojí a jeho postoje i nadále obhajují. Nechtějí proto ani domýšlet, co by se stalo kdyby jejich vůdce nepřežil filipínské vězení.

„Našel mystický způsob, jak se odtamtud dostat, ale neudělal to. Ježíš také přijal svůj kříž a neutekl od úkolu pomoci lidstvu. Guru Jára je – z hlediska víry jeho žáků – dalším avatarem, tedy božským vtělením a svým utrpením mění k lepšímu nejen životy svých žáků, ale i všech lidí v Česku. Byl by pak vězněm na útěku, což nechce. Chce se očistit od utrpení.Čistí karmu svých žáků i celé České republiky,“ říká dojatě jeho věrná příznivkyně.

Jestli sama prošla metodou odháčkování, nechce komentovat. „Není důležité jestli jsem zažila právě tento druh posvátné tantrické liturgie nebo ne. Prožila jsem díky Guru Járovi obrovské množství hlubokých duchovních vhledů a poznání. Ne jedna liturgie, ale 19 let studia u Guru Járy změnilo můj život a dalo mu zcela jiný rozměr, smysl, krásu, radost. Nabízí se potom další a další otázky, a já je nechci komentovat. Myslím, že se to ani k ženě mého věku nehodí,“ říká Světlovská, která dříve působila jako novinářka. Dnes se věnuje feng shui a léčitelství.

Sama se v případu Guru Járy, na nějž je vydaný mezinárodní zatykač, hodně angažuje. Usiluje o jeho vydání do Česka. V zoufalosti poslala v červnu tohoto roku otevřený dopis české vládě. Předtím v této věci oslovila i senátory. Všechny její dosavadní pokusy o záchranu ale byly marné.

Sám Guru Jára požádal o náboženský azyl. „Když měl být deportován do České republiky, požádal o azyl, který mu nebyl udělen, proti čemuž se opětovně odvolal a nyní se čeká na rozhodnutí vyřízení jeho odvolání. V případě, že by toto odvolání stáhnul, bude do Česka deportován,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Vydání v rukou Filipínců

Nyní se čeká na rozhodnutí filipínských úřadů. České ministerstvo zahraničí nicméně potvrzuje, že prostřednictvím své ambasády v Manile případ řeší.

Krajský soud ve Zlíně loni v říjnu Guru Járovi uložil deset let vězení za znásilňování studentek esoterické školy Poetrie. Potrestána byla rovněž jeho blízká spolupracovnice Barbora Plášková, která dostala 9,5 roku. Podle obžaloby bylo v letech 2004 až 2007 znásilněno osm žen či dívek. Podle obhájců ale věděly, co je čeká, a nešlo tak prý o trestný čin.

Dobešovy semináře se konaly na několika místech v Česku včetně domu ve Zlíně nebo statku v obci na Olomoucku. Sám Guru Jára pobýval v Česku jen výjimečně, hodně cestoval, pobýval například v Thajsku.



Jeho škola fungovala už od roku 1997. Teprve od roku 2009 se na internetu začala objevovat svědectví, že by v komunitě nemuselo být vše v pořádku. Jedna z bývalých lektorek školy dokonce řekla, že lektorky ve skutečnosti sloužily jako kuplířky pro vůdce sekty.

Guru Jára byl už dříve odsouzen i za pomluvu. V roce 2009 vyvěsil v jednom českém městě letáky s informacemi o lékařce, která pracovala v místní nemocnici. Na papírech bylo uvedeno, že způsobila smrt pacienta. Lékařka pak z nemocnice odešla a na čas byla bez práce.