Svět mu tleskal za zastavení WannaCry. Teď britského hackera zadrželi v USA za vytvoření jiného viru

WASHINGTON Hacker, kterému se v květnu podařilo zastavit masové šíření vyděračského počítačového viru WannaCry, byl zatčen v USA. Mladý Brit Marcus Hutchins je podezřelý z vytvoření jiného škodlivého programu, který útočí na banky, informovala ve čtvrtek agentura AP.

Hutchins byl zadržen v Las Vegas, když byl na cestě zpátky do Británie z každoročního setkání hackerů a expertů na kybernetickou bezpečnost. Velká porota Hutchinse obvinila z „vytvoření a distribuce“ takzvaného trojského koně, který je známý pod označením Kronos.



Zmíněný malware infikuje webové prohlížeče a zmocňuje se uživatelských jmen a hesel, když nic netušící uživatel vstoupí například do internetového bankovnictví.

