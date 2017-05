FBI prý po Nikulinovi chěla přiznání, že se pro Trumpa naboural do pošty Clintonové

Nikulin byl loni 5. října zatčen v Česku na žádost Spojených států, které ho podezírají z poškození několika společností. O Nikulinovo vydání žádají jak USA, tak Rusko, které vydalo zatykač pro údajnou krádež peněz až po Nikulinově zatčení v Česku. Pražský městský soud rozhodování o těchto žádostech ve čvrtek odročil na konec května.



„Měl byste prohlásit, že jste se vloupal do elektronické pošty Hillary Clintonové pro Donalda Trumpa na Putinův příkaz a měl byste souhlasit s vyhoštěním do USA, kde stáhneme všechna obvinění a dáme vám byt a peníze a americké občanství,“ navrhoval podle Nikulina jeden z amerických agentů během výslechu. „Odmítl jsem a zakrátko byl výslech ukončen. Agent řekl, že se ještě vrátí,“ dodal Nikulin. Návrh podle něj zazněl během výslechů v polovině listopadu. Další se podle něj odehrál letos 7. února.

„Máte říct, že jste se naboural do pošty Clintonové a pronikl do sítě demokratů na Putinův příkaz, vyjmenujete společníky, budete souhlasit s vydáním a v Americe vyřešíme všechny problémy, vše zajistíme,“ cituje Nikulin údajné návrhy.

Nikulina vyslýchali v české vazbě agenti FBI

Podrobně byl při výsleších také dotazován na známosti se synem šéfa ruského ropného koncernu Lukoil, s dcerou ruského ministra obrany či s Putinovým mluvčím. Šlo nejspíše o důsledek fotografií, kterými se chlubil na sociálních sítích, podobně jako přepychovým vozem Lamborghini, zlatými hodinkami Rolex či ručně šitými botami. Ve skutečnosti si vydělával na živobytí obchodováním s auty. Tvrdí, že s hackerskými útoky nemá nic společného a že ani neumí anglicky.

Nikulina podle médií vyslýchali v české vazbě agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) za přítomnosti českých policistů.

FBI a americké ministerstvo spravedlnosti se podle televize Nastojaščeje vremja zdržely vyjádření. Stanice připomněla, že Nikulin nebyl přímo obviněn z hackerských útoků na Demokratickou stranu či z dalších epizod možného vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. Avšak podle listu The Guardian mohl být Nikulin zapleten do útoku na server, který využíval k domlouvání schůzek bývalý demokratický kandidát na starostu New Yorku Anthony Weiner, jenž po skandálu rezignoval na křeslo v Kongresu USA. Jeho manželka Huma Abedinová roky pracovala ve službách Clintonové.