Hackeři, falešné účty a snahy o diskreditaci. Výběr šéfa OSN provázejí nekalé praktiky

Největším favoritem na zisk prestižního postu je Portugalec António Guterres, vysoký představitel OSN pro problematiku uprchlíků. V posledním pondělním hlasování členů Rady bezpečnosti OSN získal 12 podpůrných hlasů a pouze 2 proti (1 člen se zdržel). Stejně dopadl i na začátku září.



Téměř všichni Portugalcovi největší soupeři si přitom oproti minulému hlasování pohoršili - slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák, srbský expremiér Vuk Jeremič i bulharská šéfka UNESCO Irina Bokovová ztratili hlasy. Poslední jmenované přitom po posledním neúspěchu hrozí, že bude vyměněna bulharským premiérem Boykem Borisovem za evropskou komisařku pro rozpočet Kristalinu Georgievovou.

Současný generální tajemník Pan Ki-mun se dříve vyjádřil, že by byl rád, kdyby po něm funkci převzala žena. Těm se ale nedaří. Novozélandská adeptka Helen Clarková si však nemyslí, že by za to mohl sexismus. „Je tu mnoho faktorů. Souboj východu proti západu a severu proti jihu, ale taky otázka toho, jestli má být generální tajemník silný nebo slabý diplomat,“ uvedla bývalá premiérka Nového Zélandu pro deník Guardian.

Že je to více o mocenské politice a tom, kdo půjde na ruku velmocem, dokazují i zprávy o zákulisních machinacích. Potenciální bulharská výměna je výsledkem velmocenských her. Eurokomisařku Georgievovou měla údajně protlačovat německá kancléřka Angela Merkelová do přízně Vladimiru Putinovi. Tato snaha však vedla k negativní reakci Moskvy, která eurokomisařku vidí jako spoluzodpovědnou za protiruské sankce.

Nechuť k eurokomisařce Georgievové se projevila i jiným způsobem. Na začátku září se jí hackeři nabourali do mailové schránky, odkud rozeslali celému jejímu týmu zprávy ponoukající k osobním útokům proti šéfce UNESCO Bokovové.

Za Lajčákovu ztrátu může Fico

Portugalec Guterres získal podporu díky svému charizmatu, smyslu pro humor a přehledu v problematice, který demonstroval při své kandidátské řeči před Valným shromážděním. Nejtěžší překážkou pro něj bude potenciální ruské veto. Rusové totiž argumentují, že dalším generálním tajemníkem musí být někdo z východoevropského prostoru. Názor Kremlu vychází i z toho, že Pan Ki-mun je z Jižní Koreje a před 10 lety si jej prosadil Washington.



Přitom minulý týden Guterres na Twitteru oznámil, že má podporu Moskvy a nebrání mu tak nic v cestě za vrcholným postem. Jenže se ukázalo, že účet je falešný.

Slovenskému želízku v ohni Lajčákovi, který byl na začátku září v těsném závěsu za Portugalcem, příliš nepomáhá jeho vládní „šéf“, slovenský premiér Fico, který na návštěvě Moskvy na konci srpna kritizoval protiruské sankce kvůli Krymu. Jako člen prorusky orientovaného kabinetu tak může naopak být vetován některým ze západních stálých členů Rady bezpečnosti.

Srbský expremiér Jeremič, který byl i předsedou Valného shromáždění, zase podle zákulisních informací určitě dostane veto od představitelů USA. Washington mu totiž nemůže zapomenout, že se postavil proti nezávislosti Kosova a že svou pozici v OSN podkopával nacionalistickými kroky.

Jak to s vety skutečně bude, ukáže až klíčové hlasování 5. října, kde jich bude stálá pětka moci oficiálně využít. Do té doby zůstávají ve hře všichni nehledě na geopolitické hry a balkánské intriky.