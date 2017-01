Hackeři několik měsíců stahovali data z e-mailů ministra zahraničí Zaorálka

Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová serveru Info.cz řekla, že kybernetickým útokům ministerstvo v posledních týdnech čelí poměrně často. „V tomto případě, kdy jsou kybernetické útoky v posledních týdnech uskutečňovány, jsme se spojili s národním centrem kybernetické bezpečnosti, co se odštěpil z Národního bezpečnostního úřadu. A ti specialisté situaci řeší a analyzují,“ uvedla.



Dodala, že útokem nebyl zasažen systém vnitřní komunikace a že neunikly utajené skutečnosti. „To znamená, že materiály, které chodí v tajném režimu, na ty se neútočilo a zároveň s tím nebyl zasažen vnitřní systém, v rámci kterého komunikujeme se zastupitelskými úřady,“ popsala mluvčí. Server Neovlivní nicméně s odvoláním na důvěryhodný zdroj píše, že útok se týká tisícovek dat stažených ze schránek ministra a náměstků, včetně tajných informací, které se týkaly i spojenců.



Na ministerstvu podle Info.cz nyní vznikla pracovní skupina, kde jsou především experti z Národního centra kybernetické bezpečnosti, a snaží se nalézt řešení, které by podobným útokům bránilo. Mluvčí Národního bezpečnostního úřadu Radek Holý uvedl, že jde o bezpečnostní problém, na který experti přišli, když zkoumali kybernetické systémy ministerstva. „Přirovnal bych to k tomu, jako když dlouho nikdo nechodí k zubaři a pak jde na preventivní kontrolu, tak se dá očekávat, že mu zubař najde nějaké problémy, které se musí vyléčit. Tak to je něco podobného,“ řekl serveru Info.cz.

Podle serveru Info.cz se bude v úterý o kybernetické bezpečnosti znovu jednat, protože ministerstvo obrany navrhuje rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství. To by mělo sledovat pohyb na internetu. Uvedlo, že se nejedná o sledování jednotlivých uživatelů, ale o monitoring datových toků. Novela zahrnuje pouze provozovatele sítí a vylučuje takové poskytovatele služeb, jako je Google nebo Seznam.cz