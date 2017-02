Hackeři útočili rok, z ministerstva zahraničí získali přes 7 tisíc dokumentů

S odkazem na zprávu Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCKB) to uvedl server Info.cz. Do systému se připojovali z různých adres, a to nejčastěji ráno mezi 06:00 a 07:00.

“Nejdelší dobu útočník strávil ve schránce, která je pravděpodobně centrálním účtem, ze kterého se příchozí zprávy přidělují oprávněným účastníkům (tv. věž), v účtu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, prvního náměstka Petra Druláka (ve funkci do července 2016), náměstka pro bezpečnostní politiku Jakuba Kulhánka (ve funkci do června 2016) a náměstka politického ředitele Ivo Šrámka,“ cituje ze zprávy server.

Oslabená pozice ČR?

NCKB míní, že získané informace lze použít mimo jiné k útokům na domácí instituce a zahraniční partnery. Mohou také oslabit pozici ČR při vyjednávání. Hackeři získali i zprávy ze zastupitelských úřadů nebo informace o jednání ve vojenském výboru EU.



„Z dostupných informací NCKB usuzuje, že minimálně v jednom případě došlo k úniku mailing listu s kontakty k tématu evropské bezpečnostní strategie (SZBP EU) či zápisu ze schůze výboru pro vnitřní bezpečnost při Vládě ČR,“ stojí dále ve zprávě.



Zprávu o hackerském útoku vyslechnou ministři na nejbližším zasedání vlády zřejmě v režimu důvěrné, řekl novinářům nový ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Jiří Lang. Materiál shrne, co experti dosud o útoku zjistili, bude obsahovat i dílčí doporučení pro státní instituce.

Ministerstvo zahraničí sledovalo aktivitu počítačových pirátů ve svém systému od začátku ledna. Zaorálek v úterý řekl, že útok musel podle expertů provést jiný stát. Zdůraznil, že hackeři nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by mohli najít tajné informace. Uvedl také, že „útok připomínal útok, který byl proveden na internetový systém Demokratické strany v USA“.