Advokát hackera Nikulina hledá pomoc u Trumpa. Odkazuje se na Jana Husa

Dopis adresovaný Trumpovi K rukám

Prezidenta Spojených států Amerických

Donalda Trumpa



Od advokáta

Makejeva Vladimíra Valentinoviče

Moskva, Rusko

Vážený pane prezidente! Součástí americké literatury (Mark Twain) je i příběh ze života velkého prezidenta USA George Washingtona. Ten v dětství porazil sekyrou višni a přiznal se k tomu otci. Od té doby se tento ovocný strom stal symbolem pravdy, který pozitivně ovlivnil celý jeho život. Vaše první kroky ve funkci prezidenta USA potvrzují, že i vy stojíte pod tímto metaforickým višňovým stromem pravdy. Před několika dny vás kongresman Green obvinil z maření spravedlnosti a zákonnosti, aniž by přednesl konkrétní důkazy. S jakým cílem? V říjnu 2016 byl v Praze zadržen ruský turista Jevgenij Nikulin, který byl následně absurdně obviněn z účasti na hackerských útocích na webové stránky třech amerických firem. Absurdnost obvinění bije do očí. To ostatně potvrdily i expertizy, vypracované českými odborníky – profesionálními znalci v oboru internetové kriminality. Jevgenij Nikulin písemně oznámil, že ho z pražské věznice odvezli agenti tajných služeb, mezi nimiž byl i zvláštní agent FBI Jeffrey S. Miller (informace pochází z protokolu tajných služeb ze dne 7. 2. 2017). Miller navrhl Nikulinovi, aby dobrovolně souhlasil s vydáním do USA a tam poskytl sdělovacím prostředkům informace o Vaší předvolební kampani. Současně se měl přiznat k tomu, že provedl hackerský útok na servery Demokratické strany. Za toto falešné svědectví mu bylo přislíbeno zastavení trestního stíhání, peněžní odměna a americké státní občanství. V případě, že by na tyto podmínky nepřistoupil, měl být údajně vydán do USA proti své vůli a bude odsouzen k trestu 35 let vězení. Je očividné, že podobné přísliby jsou projevem neúcty k nezávislému pražskému soudu, který má právo přijímat zákonná a spravedlivá rozhodnutí. Pane prezidente! Český kněz Jan Hus, který byl v roce 1415 odsouzen ke smrti na hranici, před tím, než byl zapálili oheň, prohlásil: „Pravda vítězí. Každý křesťan musí hledat pravdu, i kdyby pro ni riskoval majetek, klid a vlastní život“. Jevgenij Nikulin dal přednost pravdě před bohatstvím, které mu slibovali. Je mu teprve pouhých 29 let. Má jen jeden jediný život a naději na spravedlnost. S úctou Advokát VLADIMÍR MAKEJEV