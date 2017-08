Hackování HBO je novým hitem. Další skupina nabourala sociální sítě televize

HBO se již druhým týdnem potýká s hackerskou skupinou, která se dostala na servery televize a postahovala velké množství dat včetně několika nevydaných epizod různých seriálů. K hackerskému trendu se teď připojila i nechvalně proslulá skupina OurMine, která obsadila sociální sítě HBO.

Americká kabelová televize má teď problémů nad hlavu. Kromě hackerského útoku za poslední měsíc řešila ještě dva na sobě nezávislé úniky dvou dosud neodvysílaných epizod. Hackerská skupina OurMine se řídila heslem, že do ležícího se nejlépe kope, a napadla účty televize na sociálních sítích Twitter a Facebook.

OurMine je skupina nechvalně proslulá napadáním především Twitterových účtů. V posledních letech se jim podařilo převzít účty třeba streamovací společnosti Netflix, komiksovému gigantovi Marvel nebo společnosti Google. Skupina OurMine ale nikdy nezpůsobuje žádné škody a vlastně jen dokazuje, že je útoků schopná.

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight...this time to it's social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E