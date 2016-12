Hajlování a neonacismus mi vadí. Banga mým textům nerozumí, řekl Ortel

Tomáš Ortel v pravidelném pořadu Rádia Impuls Kauza dne, jehož byl v úterý hostem, uvedl že si Radek Banga na předávání cen vysvětlil jeho znak na košili špatně: „My jsme tento znak dělali s novým CD, které jsme točili loni v listopadu, a tento znak se nám jevil jako příkladný k této tvorbě, protože to byl výňatek z praporu českých legií z roku 1919.“

Podle něj tedy nemá se symbolikou z druhé světové války nic společného a do souvislosti s touto idelogií si dal pouze Radek Banga.

Vyjádřil se i k záznamu dokumentaristy Víta Klusáka, který na jeho koncertech natočil hajlující fanoušky. „Abych pravdu řekl, já jsem neviděl ten záznam, ale bylo mi řečeno, že tam bylo vidět jenom předsálí, kde byli nějací lidé, kteří potřebovali touto formou na sebe upozornit,“ řekl zpěvák, kterému hajlování podle svých slov vadí a hajlujícího fanouška by určitě napomenul. Pokud by se něco takového dělalo na koncertech jeho kapely pravidelně, už bychom dávno nezahráli, je přesvědčený.



Dodnes prý nechápe, za co si od lidí vysloužil nálepku xenofoba. Necítí se jako ultra pravicový člověk, ani nechce Romy nikam odsouvat. „Xenofobie je strach z neznáma a já mám strach ze známa,“ uvedl. Připustil rovněž, že i jemu chodí nenávistné vzkazy. „Dostávám výhružné maily a nemůžu říct, jestli jsou to všechno fanoušci pana Bangy. Dostávám jich mnoho, myslím si, že v tomhle smyslu jsme na tom stejně.“

V rozhovoru Tomáš Ortel také vysvětloval své dřívější účinkování v plzeňském neonacistickém uskupení Conflict 88. Podle něj to nebyla cesta, kterou chtěl jít. „Proto jsem založil kapelu Ortel, která nemá absolutně nic společného s neonacismem. Ale je to se mnou spjatý, co se týká mé minulosti a bude se to se mnou dokola vézt.“

Cena pro Bangu za postoj proti nenávisti?

Člen kapely Gipsy.cz se minulou sobotu ohradil proti dvojnásobnému umístění zpěváka Tomáše Ortela na stupních vítězů v anketě Český Slavík Mattoni. Kapela Ortel, která je známá svými kontroverzními texty plnými nenávisti k islámu, skončila minulý týden druhá mezi hudebními skupinami. Stříbrnou příčku mezi zpěváky obsadil i její frontman.

Banga společně s manželkou na protest proti politice soutěže nejprve hlasitě pískal, následně sál v Hudebním divadle Karlín opustil. K celému incidentu se vyjádřil o den později na svém facebookovém profilu, kde svůj odchod odůvodnil. Nelíbilo se mu, že téměř všichni přítomní „tleskali nacistům“ (celý článek ZDE).



Náměstkyně pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) Petra Kolínská (SZ) navrhla minulý týden Bangu na Cenu hlavního města Prahy. Učinila tak v reakci na Bangův dlouhodobý postoj proti rasové nenávisti, který vygradoval právě při nedávném udílení cen Český Slavík.

Proti průběhu večera se během udílení ohradila i herečka Iva Pazderková či novinář Jan Tuna. Nenápadný nesouhlas vyjádřil také zpěvák Pekař, který se stal objevem roku. Při přebírání ceny prohlásil, že „Slavík je super, ale mohlo by to být lepší, kdyby tu nebyli lidi, kteří tu podle mě být nemají.“ Zpěvák Ben Cristovao neměl ze stejného důvodu ani zájem se do divadla dostavit.

Celý rozhovor se zpěvákem Tomášem Ortelem odvysílá Rádio Impuls v úterý 6. prosince 2016 v 18 hodin. Celý záznam včetně videa najdete od 18:10 ZDE.