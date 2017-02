Hamáček chce od Babiše omluvu a podle Šlachty komise uvěřila polopravdám

„Já bych opravdu prosil, aby pan ministr mírnil svá slova v té věci, aby se za ty výroky omluvil,“ uvedl Hamáček. Babiš jeho výzvu nevyslyšel. „Já se nemám komu omlouvat,“ reagoval. Předseda vládního hnutí zopakoval, že vyšetřovací komisi považuje za „šaškárnu“.



Babiš navíc pokládá za absurdní, že komisi vedl Pavel Blažek, který působil jako ministr spravedlnosti ve vládě Petra Nečase (oba ODS) v době, kdy na Úřadu vlády zasahoval protimafiánský útvar, tehdy pod vedením Roberta Šlachty.

Blažka se zastal předseda ODS Petr Fiala. Upozornil na to, že byl zvolen do Sněmovny, má stejně hodnotný mandát jako Babiš a do čela komise byl zvolen vůlí Sněmovny. „Co kdo dělal v minulosti, s tím nemá co dělat,“ uvedl Fiala.

O návrzích usnesení by mělo plénum hlasovat po dokončení debaty, do nichž jsou řádně přihlášeni ještě čtyři poslanci. Diskuse se však protahuje, mnoho poslanců využívá takzvané krátké faktické poznámky. Vystupují i politici s přednostními právy. Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik označil debatu za koaliční zabijačku.

„Vlk nažral a koza zůstala celá“

Závěry sněmovní vyšetřovací komise jsou naprosto nedostatečné. Závěrečná zpráva se reorganizací policejních útvarů zabývá okrajově, i když kvůli tomu komise vznikla. Jsou v ní také polopravdy, řekl ČTK bývalý ředitel protimafiánského útvaru Robert Šlachta, který na protest proti reformě odešel od policie. Podle něj se „vlk nažral a koza zůstala celá“.



„To, co komise vytvořila, je zjištění nedostatečné,“ uvedl Šlachta. Podle něj zjištění komise zastírají pravý důvod, proč komise vznikla. „Mělo se mluvit o reorganizaci a o té je tam minimum, že byla rychlá, ukvapená,“ řekl Šlachta.

Zopakoval, že podle něj byla reorganizace spuštěna kvůli tzv. kauze Beretta, která se týká vynášení informací z policejního vyšetřování za úplatky. V kauze figurují pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma či policista Igor Gáborík.

Podle Šlachty jsou v závěrech komise polopravdy, protože poslanci uvěřili „druhé straně“, kam zařadil vedení policie, které reformu spustilo. „Jsem z toho smutný, ty závěry jsou naprosto zdrcující a přijde mi to, jako by si někdo chtěl vyřídit účty s olomouckým vrchním státním zastupitelstvím,“ řekl Šlachta.

Dodal také, že poslancům předložil i jiné důkazy než odposlechy. „Ten závěr je jednostranný a byl veden k tomu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ prohlásil. Šlachta patřil mezi nejhlasitější kritiky policejní reformy. Po odchodu od policie se stal náměstkem generálního ředitele celníků.