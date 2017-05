Hamburský hotel odmítl Putina i Trumpa. Na summit G20 bude asi létat z Berlína vrtulníkem

Donald Trump na tiskové konferenci. | foto: Reuters

BERLÍN Americký prezident Donald Trump během červencového summitu zemí G20, který se uskuteční v Hamburku, bude nocovat v Berlíně. Hotel, v němž chtěl v Hamburku bydlet, ho totiž zřejmě z bezpečnostních důvodů odmítl ubytovat. Napsal to v pátek list Berliner Zeitung. Do severoněmeckého přístavního města by se Trump mohl dopravovat vrtulníkem.

Trump chtěl původně během summitu, který se uskuteční 7. a 8. července, nocovat v hamburském hotelu Vier Jahreszeiten, ten ho však už v dubnu odmítl ubytovat. Důvodem byly zřejmě bezpečnostní obavy, během summitu se totiž očekávají rozsáhlé protesty.

MACHÁČEK: Trump pod tlakem (a české konotace) Nakonec má americký prezident přebývat spolu s asi 200 členy doprovodu v berlínském hotelu Intercontinental. Do asi 250 kilometrů vzdáleného Hamburku by Trump mohl létat vrtulníkem. Tuto alternativu ale ztěžuje fakt, že Intercontinental nemá v areálu hotelu vhodné místo pro přistávání. Rozhodnutí Trumpa zřejmě donutí berlínskou policii přehodnotit dosavadní plány, které počítaly s tím, že do Hamburku na summit vyšle 3000 policistů. Značná část z nich ale asi nyní bude muset zůstat v Berlíně. S hledáním pokoje v hamburském hotelu Vier Jahreszeiten neměl podle německých médií úspěch ani ruský prezident Vladimir Putin.