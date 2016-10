Výprask pro Haškovu ČSSD na jihu Moravy. Vaz jí mohla zlomit kauza ‚falešné‘ mluvčí

Po sečtení více než 80 procent hlasů v Jihomoravském kraji je zřejmé, že pohled na statistiky s výsledky z krajských voleb bude pro členy ČSSD bolestivou záležitostí.

Před čtyřmi lety vyhrála „Haškova“ jihomoravská ČSSD před KSČM a KDU-ČSL s 23 mandáty. Letos ztrácí více než polovinu křesel. Zato hnutí ANO, které v minulém období nemělo žádný mandát, by jich po volbách mohlo mít i patnáct. Jestli současný hejtman Michal Hašek (ČSSD) obhájí své místo v čele vedení regionu zatím stále ještě není jisté. Vše závisí na tom, jak velká koalice v kraji vznikne a jak bude probíhat povolební vyjednávání.

Hašek, který je přesvědčen o tom, že jeho region zachvátila kampaň namířená proti jeho osobě, věřil ve větší volební účast než při posledním hlasování o podobě vedení krajů v roce 2012. Před čtyřmi lety přišlo necelých 38 procent, Hašek letos očekával účast kolem 40 procent. Odhad mu ale nevyšel. Statistiky ukazují na hranici jen lehce přesahující 35 procent.

Sám přitom doufal, že lidi k urnám na jižní Moravě dovede třeba i vyhrocený souboj mezi ním a některými stranami, čímž narážel na to, co před volbami deklarovaly hnutí ANO, TOP 09 s Žít Brno a Strana zelených. Politická uskupení ze znepřáteleného tábora předem ohlásila, že odmítají po volbách spolupracovat právě s nynějším hejtmanem a lídrem ČSSD. Haška totiž označili za nedůvěryhodného kvůli kauze lobbistky Jany Mrencové.

Aktuální rozložení v kraji: V Jihomoravském kraji kandidovalo v krajských volbách celkem 21 stran, hnutí a uskupení. Před čtyřmi lety vyhrála Haškova ČSSD před KSČM a KDU-ČSL s 23 mandáty, které letos obhajuje. Mezi 65 zastupiteli měla zastoupení ještě ODS a TOP 09 se Starosty pro Jihomoravský kraj. Koalici vytvořila ČSSD s KDU-ČSL.

Té kraj podle jeho bývalé mluvčí Denisy Kapitančikové platil peníze za neodvedenou práci.

Mrencová měla z emailu pod pseudonymem Lucie Proutníková posílat novinářům Haškova vyjádření ve zprávách, které podle Kapitančikové vytvořili krajští pracovníci. Současný hejtman Hašek v reakci na to, že Proutníkovou nezná, spolupráci s Mrencovou nepopíral.

Před politickými soky si však reputaci stejně nenapravil. Například lídr hnutí ANO v kraji a ředitel městských strážníků Bohumil Šimek označil Haška za neseriózního partnera. „Lže a denně vidíme, že dělá věci jen povrchově, aby se zalíbil voličům. Stříhá pásky, předává auta, ale jinak skutek utek,“ uvedl Šimek, který byl dříve vedoucím Haškova sekretariátu. Poté se stal bezpečnostním ředitelem krajského úřadu.



Podobně jedničku ČSSD vidí i lídr zelených Jiří Hlavenka a lídr TOP 09 s Žít Brno Jan Vitula. „Nevylučujeme žádnou demokratickou stranu ze spolupráce, ale ČSSD pod vedením Haška je pro nás neakceptovatelná,“ uvedl Vitula. Jednání s ČSSD bez Haška se výše zmíněné strany nicméně nebrání. Zato komunisté, ODS a KDU-ČSL na rozdíl od zbytku politického spektra spolupráci s Haškem nevylučují.

„Budeme jednat se všemi stranami vyjma KSČM a extrémistů, takže případně i s ČSSD s Haškem v čele. Koalice není o jednom člověku, ale o spolupráci stran a konkrétních cílech,“ řekl lídr lidovců Roman Celý. Dodal však, že kauzy kolem Haška nepřispívají důvěryhodnosti kraje. „Pachuť kauz nás bude doprovázet i další roky. Proto je naším cílem vyměnit současného hejtmana a nabízíme alternativu nového hejtmana v mé osobě,“ dodal.

Antihaškovská kampaň

Podle názorů politologů byla sázka některých stran na odmítavý postoj vůči Haškovi nejistým krokem. „Když z něj soupeři dělají hlavní symbol, dělají mu tím službu, protože ukazují, že on je kraj,“ vysvětlil své míněné pro ČTK politolog Stanislav Balík.

Vymezování vůči politikům jiných partají ovšem ve volbách není nijak neobvyklým jevem. „Zažili jsme to u Paroubka, Zemana, Klause a vidíme to i v zahraničí. Na jižní Moravě mám pocit, že je to snaha zopakovat brněnský model. Žít Brno se před dvěma lety vymezilo proti primátorovi Romanu Onderkovi a udělalo z něj symbol všeho zla. Díky tomu oslovili větší část voličů a nyní se to zkouší znovu,“ uvedl Balík. V těchto volbách se antihaškovská nálada, zdá se, alespoň podle předběžných výsledkům, stranám vyplatila.

Politolog Balík nicméně před volbami upozornil na odlišnost názorů uvnitř regionu na jihu Moravy, která tuto strategii mohla rozbít. „Kraj je rozdílný. Antihaškovská nálada v některých brněnských kruzích nemusí platit v Blansku a už vůbec ne v Hodoníně. Nemyslím si, že je Hašek neoblíbený politik, naopak většinu svých aktuálních soupeřů politicky převyšuje o několik úrovní,“ uvedl.

Sám Hašek před víkendem rázně uvedl, že volby rozhodují voliči, a ne zákulisní dohody koalice magistrátu Brna (ten vede ANO, Žít Brno, SZ, TOP 09 a KDU-ČSL – pozn, red.) „ANO, zelení a bohužel i TOP 09 s Žít Brno dopředu vzkazují voličům, že kašlou na jejich hlasy. Vsadili na strašení Haškem, my nabízíme konkrétní řešení problémů jižní Moravy. Osobně věřím v rozum Jihomoravanů,“ uvedl současný hejtman.

Svůj hlas v krajských a senátních volbách Hašek odevzdal už v pátek odpoledne v Brně . V referendu o poloze brněnského nádraží ale nevolil. Považuje jej za zbytečné s ohledem na to, že chybí studie proveditelnosti.

„Je zbytečné mrhat městskými penězi a hnát lidi do takové frašky. Pokud bude studie hotová příští rok na jaře, budu iniciovat ať už z pozice hejtmana, pokud jím budu, nebo z pozice v zastupitelstvu hlasování o krajském referendu spolu s parlamentními volbami. Měli by v něm hlasovat všichni lidé, kteří jezdí vlakem do Brna,“ vysvětlil svou neúčast v hlasování.