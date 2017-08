Hasiči na Moravě měli rušnou noc,vyjeli až 700krát

BRNO V noci na pátek se přes Česko přehnaly další bouřky, nejvíce potrápily Moravu. V celém Česku měli hasiči kvůli následkům bouřek přes 700 výjezdů, odklízeli popadané stromy a v práci nadále pokračují. Stromy například zabránily jízdě vlaků v koridoru z České Třebové na Moravu a na východě republiky přerušily dodávky elektřiny do stovek domácností. Popadané stromy ale nikoho nezranily.

„Od 22:00 hodiny do 07:00 hodiny ranní vyjeli hasiči v souvislosti s bouřkami k 710 událostem. Jednalo se především o popadané stromy a větve na komunikacích, na drátech elektrického vedení, na autech a cyklostezkách,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Nejvíce událostí bylo podle ní v krajích Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a na Vysočině.



Provoz vlaků na hlavní trati z České Třebové na Moravu stál v pátek ráno zhruba hodinu a půl. Obnoven byl v 07:10. Po noční bouřce bylo porušeno trakční vedení a zabezpečovací zařízení ve stanici Třebovice v Čechách. Zpoždění nabíraly i desítky vlaků směrem na Prahu.

Bez proudu se po bouřkách ocitly stovky domácností na východě republiky, řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. „Není to kalamitní stav,“ řekl. Jde hlavně o Olomoucký, Pardubický a Královéhradecký kraj.

Společnost E.ON eviduje po nočních bouřkách a silném větru 64 poruch na vysokém napětí a 160 na nízkém napětí, číslo se bude měnit. „Nejvíce poruch bylo okolo půlnoci, kdy bylo rázem 110 tisíc odběratelů bez dodávky elektrické energie,“ uvedla mluvčí společnosti Božena Herodesová. K osmé hodině ranní už bylo bez dodávek pouze 10.000 odběratelů.

Bouřky opět zaměstnaly zejména hasiče. Jen v Jihomoravském kraji registrují od čtvrtečních 17:00 hodin do pátečního rána kolem 330 výjezdů. Je to extrémní počet, v největším shonu dispečeři vysílali jednotku každých deset vteřin, řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. V Moravskoslezském kraji hasiči vyjížděli 131krát, největší problémy byli na Opavsku. Krátce po půlnoci udeřily bouřky na Olomoucku a Šumpersku. Od půlnoci hasiči v Olomouckém kraji zasahovali u 90 událostí. Kvůli překážce na trati ráno nejezdily vlaky na trati z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem. Už ve čtvrtek kraj zasáhly dvě vlny bouřek, což znamenalo 200 výjezdů.

Hasiči ve Zlínském kraji zaznamenali kvůli večerním a nočním bouřkám doprovázeným silným větrem zhruba 80 výjezdů. Nejzávažnější situace panovala v Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku. „Vlivem silného větru zde došlo k poškození asi 15 střech rodinných domů, potrhání drátů elektrického napětí a pádu velkého počtu stromů. V jednom případě bylo nutné ve spolupráci se starostou obce zajistit také náhradní ubytování starší osobě,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.