Otázky a odpovědi k nehodě policejního sporťáku. Kruliš neřídil, tvrdí záchranka

Kdy, kde a co se stalo?

K havárii luxusního supersportu za zhruba čtyři miliony korun, došlo v pondělí kolem desáté hodiny večer v brněnské části Chrlice. Informace o nehodě se na veřejnosti objevila v úterý dopoledne. Policie nejprve nechtěla upřesnit, za jakých okolností se incident odehrál, uvedla jen, že řidič vozidla zkolaboval a ztratil nad řízením kontrolu. Poté, co vyšlo najevo, že v autě seděl i člen prezidentské kanceláře Vladimír Kruliš, uvedla policejní mluvčí Štěpánka Komárová, že se událost stala během praktické ukázky vybavení při setkání zástupců integrovaného záchranného systému s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

VIDEO: Natočili jsme místo, kde boural policejní supersporťák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proč policie mlžila?

Proti tvrzení, že k nehodě došlo při setkání bezpečnostních složek s prezidentem se ovšem ohradili hasiči, záchranáři i sám Zeman. „Chci říct, že policie lhala. V deset večer jsem byl v posteli a četl si monitor,“ okomentovala hlava státu. „Žádné ukázky jsme v pondělí neposkytovali,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Stejně se vyjádřila i krajská záchranná služba. Policejní mluvčí později upřesnila, že ukázka vozu proběhla až po oficiálním setkání, kdy byla nabídnuta prezidentovu doprovodu.

Kdo řídil?

Auto měl řídit vedoucí oddělení silničního dohledu z jihomoravské dopravní policie, vedle něj měl sedět Vladimír Kruliš. Středeční MF Dnes ovšem přišla s informací, že vozidlo nešoféroval policista, jenž podle oficiální verze zkolaboval, nýbrž právě Kruliš. Listu to řekl „zdroj z Hradu, který si nepřál být jmenován“. MF Dnes dále argumentuje tím, že Zemanův muž, s nímž se do budoucna počítalo jako s nástupcem Jindřicha Forejta, je svou vášní pro rychlá auta známý.

Jihomoravská záchranná služba však ve středu po poledni tuto informaci dementovala. „ZZS ošetřovala dva pacienty. Jedním byl policista, který řídil vůz,“ uvedla záchranka v prohlášení s tím, že pomoc přivolal spolujezdec z havarovaného vozidla. „Potvrzuji, že dle policejního prezidenta Tuhého byla civilní osoba vyprošťována ze sedadla spolujezdce,“ napsal odpoledne na Twitteru ministr vnitra Milan Chovanec.

Vladimír Kruliš.

Mohl Kruliš vozem jet?

V dopravních prostředcích policie mohou dle nařízení ministerstva vnitra být přepravováni pouze příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci resortu nebo osoby, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních či pracovních úkolů. Kruliš přitom není členem bezpečnostních sborů ani zaměnstancem ministerstva vnitra. Je tedy otázka, zda jej policie považovala za osobu, kterou přepravovala v rámci plnění služebního či pracovního úkolu. Policie toto nechce komentovat, vše je předmětem vyšetřování.

Jaké mají účastníci nehody zdravotní následky?

Zranění obou mužů, kteří v té době seděli ve vozidle, jsou vážná. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Hedviky Kropáčkové utrpěl jeden z nich cévní mozkovou příhodu, u druhého (Kruliše) měli podezření na vážné poranění páteře. Kruliš leží ve stabilizovaném stavu na jednotce intenzivní péče úrazové chirurgie brněnské nemocnice. Prezident Zeman, který je v úterý před šestou hodinou večerní v nemocnici krátce navštívil, ve střed při návštěvě v Kuřimi řekl, že Kruliš má zlomené dva obratle, nemá ale zasaženou míchu.

Podle informací médií se Zeman zašel podívat rovněž na zraněného policistu, jemuž údajně jeden z členů jeho ochranky přinesl kytici.

Co bude s vozidlem?

Škoda na luxusním BMW zatím není vyčíslena. Podle Mf Dnes je auto nepojízdné a má zničený předek. Náraz poté, co vůz vyletěl ze silnice v Zámecké ulici, byl tak silný, že vystřelil i airbagy. „Informace o přesném rozsahu poškození ještě nemáme,“ řekla serveru Lidovky.cz Zita Vinšová, mediální zástupkyně společnosti Invelt. Dodala, že vůz má standardní havarijní pojištění. Zda incident ovlivní budoucí spolupráci či policie obdrží do zápůjčky náhradní automobil místo havarovaného, dále nekomentovala.

Co bude dál?

Havárii v současnosti prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), stejně tak i to, kdo vůz opravdu řídil. Mluvčí sboru Radka Sandorová potvrdila, že inspekce od policie obdržela spisový materiál k nehodě, bližší informace podle svých slov však zveřejnit nemůže.



Ministr vnitra Milan Chovanec a policejní prezident Tomáš Tuhý uvedli, že je potřeba vyčkat závěrů GIBS. „Není důvod cokoliv tajit a myslím si, že není potřeba o čemkoliv spekulovat,“ řekl Chovanec pro iDNES.cz s tím, že k prošetřování byla přizvána i policie. Podle informací České televize však nehodu fotili přivolaní hasiči a pořízené fotografie museli na žádost policie na místě smazat.